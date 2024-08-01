Без майонеза: самый бюджетный салат из двух ингредиентов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Без майонеза: самый бюджетный салат из двух ингредиентов

Летом лучше всего готовить салаты из свежих овощей, но без майонеза. Заправлять их лучше всего маслом, добавляя соевый соус, горчицу в зернах. 

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Вкусный салат с соевым соусом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из сладкого перца, с сыром фета и маслом!

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • Фета с маслинами
  • перец
  • масло и соевый соус

Способ приготовления: 

1. Перец очистите и нарежьте, выложите на сковороду, налейте немного масла и соевого соуса, пожарьте. 

Жареный перец

2. В конце добавьте фету с маслинами и можно есть!

Готовый салат

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