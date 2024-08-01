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Без майонеза: самый бюджетный салат из двух ингредиентов
Летом лучше всего готовить салаты из свежих овощей, но без майонеза. Заправлять их лучше всего маслом, добавляя соевый соус, горчицу в зернах.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из сладкого перца, с сыром фета и маслом!
Ингредиенты:
- Фета с маслинами
- перец
- масло и соевый соус
Способ приготовления:
1. Перец очистите и нарежьте, выложите на сковороду, налейте немного масла и соевого соуса, пожарьте.
2. В конце добавьте фету с маслинами и можно есть!
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