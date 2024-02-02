Без майонеза: самый полезный и бюджетный салат из свеклы за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Салат из свеклы и феты

Салаты из свеклы можно готовить как для праздничного стола, так и на каждый день. Для того, чтобы свекла была сочной и сладкой после приготовления, готовить ее нужно в духовке. 

Полезная свекла

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень простого салата из свеклы, с фетой и специями.

Как свеклы приготовить вкусный салат
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Ингредиенты:

  • Свекла
  • Маринованный лук
  • Фета
  • Оливковое масло
  • Специи "Прованские травы"

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите, порежьте средними кусками.

Свекла для салата

2. Выложите на блюдо свеклу, сверху лук, фету, специи и полейте маслом.

Готовый салат

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