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Без майонеза: самый полезный и бюджетный салат из свеклы за 10 минут
Салаты из свеклы можно готовить как для праздничного стола, так и на каждый день. Для того, чтобы свекла была сочной и сладкой после приготовления, готовить ее нужно в духовке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень простого салата из свеклы, с фетой и специями.
Ингредиенты:
- Свекла
- Маринованный лук
- Фета
- Оливковое масло
- Специи "Прованские травы"
Способ приготовления:
1. Свеклу отварите, порежьте средними кусками.
2. Выложите на блюдо свеклу, сверху лук, фету, специи и полейте маслом.
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