Салаты из свеклы можно готовить как для праздничного стола, так и на каждый день. Для того, чтобы свекла была сочной и сладкой после приготовления, готовить ее нужно в духовке.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень простого салата из свеклы, с фетой и специями.

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Ингредиенты:

Свекла

Маринованный лук

Фета

Оливковое масло

Специи "Прованские травы"

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите, порежьте средними кусками.

2. Выложите на блюдо свеклу, сверху лук, фету, специи и полейте маслом.

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