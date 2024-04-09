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Без майонеза: самый простой салат из свеклы, с сыром и пикантной заправкой на каждый день
Из свеклы можно готовить не только борщ, но еще и легкие, вкусные салаты. Стоит отметить, что свекла отлично сочетается со всеми овощами, а также горчицей, зеленью и специями.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого свекольного салата, с сыром и заправкой.
Ингредиенты:
- Свекла – 2 шт.
- Микс салата
- Горгондзола – 50 г
- Фисташки – 10 г
- Лук порей – 5-10 г
Соус:
- Горчица зернистая – 1/2 ч. л.
- Мед – 1 ст. л.
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Сок лайма – 1 ч. л.
- Соевый соус – 1 ч. л.
- Черный перец
Способ приготовления:
1. Свеклу запеките в духовке при 180 С от 40 минут до 2-х часов в зависимости от размера, зубочисткой проверяем на мягкость.
2. Свеклу порежьте средним кубиком.
3. Смешайте все ингредиенты для соуса.
4. Выложите свеклу с зеленью в блюдо, полейте соусом, сверху выложите сыр, посыпьте орешками и луком.
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