Без майонеза: самый простой салат из свеклы, с сыром и пикантной заправкой на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Салат из свеклы

Из свеклы можно готовить не только борщ, но еще и легкие, вкусные салаты. Стоит отметить, что свекла отлично сочетается со всеми овощами, а также горчицей, зеленью и специями.

Вкусный свекольный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого свекольного салата, с сыром и заправкой.

Рецепт салата из свеклы
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Ингредиенты:

  • Свекла – 2 шт.
  • Микс салата
  • Горгондзола – 50 г
  • Фисташки – 10 г
  • Лук порей – 5-10 г

Соус:

  • Горчица зернистая – 1/2 ч. л.
  • Мед – 1 ст. л.
  • Оливковое масло – 1 ст. л.
  • Сок лайма – 1 ч. л.
  • Соевый соус – 1 ч. л.
  • Черный перец

Способ приготовления:

1. Свеклу запеките в духовке при 180 С от 40 минут до 2-х часов в зависимости от размера, зубочисткой проверяем на мягкость.

2. Свеклу порежьте средним кубиком.

Запеченная свекла

3. Смешайте все ингредиенты для соуса.

Соус для салата

4. Выложите свеклу с зеленью в блюдо, полейте соусом, сверху выложите сыр, посыпьте орешками и луком.

Готовый салат

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