Из свеклы можно готовить не только борщ, но еще и легкие, вкусные салаты. Стоит отметить, что свекла отлично сочетается со всеми овощами, а также горчицей, зеленью и специями.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого свекольного салата, с сыром и заправкой.

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Ингредиенты:

Свекла – 2 шт.

Микс салата

Горгондзола – 50 г

Фисташки – 10 г

Лук порей – 5-10 г

Соус:

Горчица зернистая – 1/2 ч. л.

Мед – 1 ст. л.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Сок лайма – 1 ч. л.

Соевый соус – 1 ч. л.

Черный перец

Способ приготовления:

1. Свеклу запеките в духовке при 180 С от 40 минут до 2-х часов в зависимости от размера, зубочисткой проверяем на мягкость.

2. Свеклу порежьте средним кубиком.

3. Смешайте все ингредиенты для соуса.

4. Выложите свеклу с зеленью в блюдо, полейте соусом, сверху выложите сыр, посыпьте орешками и луком.

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