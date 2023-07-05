Без майонеза: сытный салат для ужина за 15 минут из самых бюджетных продуктов
Ужин – важный прием пищи, который должен быть не позже, чем за 2-3 часа до сна и очень важно – блюда должны быть легкими. Удачным вариантом будет салат из свежих овощей и с куриным филе.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного салата из куриного филе, с пармезаном, помидорами черри и оригинальным соусом.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- молоко – 100 г
- панировочные сухари
- соль, перец – по вкусу
- пармезан – 100 г
- листья салата – 200 г
- помидоры черри – 200 г
Для заправки:
- оливковое масло – 2-3 ст. л.
- сметана жирная – 2 ст. л.
- лимонный сок – 1 ст. л.
- дижонская горчица – 1 ч. л.
- сладкая горчицы в зернах – 1 ч. л.
- мед – 1 ч. л.
- чеснок – 1 зуб.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе разрежьте вдоль пополам. Посолите, посыпьте перцем и залейте молоком, оставьте на время. Затем обваляйте в сухарях и обжарьте до готовности. Сразу переложите на тарелку.
2. Листья салата нарежьте на кусочки. Помидоры разрежьте пополам. Сыр очень тоненько порежьте и все смешайте. Все компоненты для заправки тщательно перемешайте и заправьте салат, перемешайте.
3. Выложите салат на тарелку, куриное филе нарежьте тоненькими кусочками и выложите сверху и подавайте.
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