Без майонеза: сытный салат для ужина за 15 минут из самых бюджетных продуктов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Ужин – важный прием пищи, который должен быть не позже, чем за 2-3 часа до сна и очень важно – блюда должны быть легкими. Удачным вариантом будет салат из свежих овощей и с куриным филе. 

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного салата из куриного филе, с пармезаном, помидорами черри и оригинальным соусом. 

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт. 
  • молоко – 100 г
  • панировочные сухари 
  • соль, перец –  по вкусу 
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  • пармезан – 100 г
  • листья салата – 200 г
  • помидоры черри – 200 г

Для заправки:

  • оливковое масло – 2-3 ст. л.
  • сметана жирная – 2 ст. л.
  • лимонный сок – 1 ст. л.
  • дижонская горчица – 1 ч. л.
  • сладкая горчицы в зернах – 1 ч. л.
  • мед – 1 ч. л.
  • чеснок – 1 зуб. 
  • соль, перец – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрежьте вдоль пополам. Посолите, посыпьте перцем и залейте молоком, оставьте на время. Затем обваляйте в сухарях и обжарьте до готовности. Сразу переложите на тарелку.

Куриное филе

2. Листья салата нарежьте на кусочки. Помидоры разрежьте пополам. Сыр очень тоненько порежьте и все смешайте. Все компоненты для заправки тщательно перемешайте и заправьте салат, перемешайте. 

Приготовление филе

3. Выложите салат на тарелку, куриное филе нарежьте тоненькими кусочками и выложите сверху и подавайте.

Готовый салат

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