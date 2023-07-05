Ужин – важный прием пищи, который должен быть не позже, чем за 2-3 часа до сна и очень важно – блюда должны быть легкими. Удачным вариантом будет салат из свежих овощей и с куриным филе.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного салата из куриного филе, с пармезаном, помидорами черри и оригинальным соусом.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

молоко – 100 г

панировочные сухари

соль, перец – по вкусу

Видео дня

пармезан – 100 г

листья салата – 200 г

помидоры черри – 200 г

Для заправки:

оливковое масло – 2-3 ст. л.

сметана жирная – 2 ст. л.

лимонный сок – 1 ст. л.

дижонская горчица – 1 ч. л.

сладкая горчицы в зернах – 1 ч. л.

мед – 1 ч. л.

чеснок – 1 зуб.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрежьте вдоль пополам. Посолите, посыпьте перцем и залейте молоком, оставьте на время. Затем обваляйте в сухарях и обжарьте до готовности. Сразу переложите на тарелку.

2. Листья салата нарежьте на кусочки. Помидоры разрежьте пополам. Сыр очень тоненько порежьте и все смешайте. Все компоненты для заправки тщательно перемешайте и заправьте салат, перемешайте.

3. Выложите салат на тарелку, куриное филе нарежьте тоненькими кусочками и выложите сверху и подавайте.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: