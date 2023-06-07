Без майонеза: вкусный салат из молодой капусты по-новому для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата из капусты

Молодая капуста может быть основой для приготовления вкусных голубцов, супов и легких салатов. Стоит отметить, что она сочетается со всеми овощами и зеленью. Заправлять салаты из свежих овощей лучше всего ароматными маслами, не майонезом. 

Салат с капусты

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из молодой капусты, с консервированным горошком, зеленым луком и пикантной заправкой. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • капуста – 600-700 г
  • зеленый горошек – 1/2 банки
  • красный лук – 1/2 шт.
  • укроп – 20 г

Заправка:

  • масло – 3 ст. л.
  • лимонный сок – 3 ст. л.
  • мед – 1 ст. л.
  • соль – 1 ч. л.
  • кориандр – 1/2 ч. л.
  • молотый перец –  по вкусу 

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту. Огурцы кусочками. 

Свежая капуста для приготовления салата

2. Лук слайсами. 

Лук для блюда

3. Заправка: смешайте все ингредиенты. 

Готовый салат

4. Выложите овощи в миску, заправьте заправкой, перемешайте и можно есть! 

Готовый салат

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