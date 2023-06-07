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Без майонеза: вкусный салат из молодой капусты по-новому для ужина
Молодая капуста может быть основой для приготовления вкусных голубцов, супов и легких салатов. Стоит отметить, что она сочетается со всеми овощами и зеленью. Заправлять салаты из свежих овощей лучше всего ароматными маслами, не майонезом.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из молодой капусты, с консервированным горошком, зеленым луком и пикантной заправкой.
Ингредиенты:
- капуста – 600-700 г
- зеленый горошек – 1/2 банки
- красный лук – 1/2 шт.
- укроп – 20 г
Заправка:
- масло – 3 ст. л.
- лимонный сок – 3 ст. л.
- мед – 1 ст. л.
- соль – 1 ч. л.
- кориандр – 1/2 ч. л.
- молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту. Огурцы кусочками.
2. Лук слайсами.
3. Заправка: смешайте все ингредиенты.
4. Выложите овощи в миску, заправьте заправкой, перемешайте и можно есть!
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