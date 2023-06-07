Молодая капуста может быть основой для приготовления вкусных голубцов, супов и легких салатов. Стоит отметить, что она сочетается со всеми овощами и зеленью. Заправлять салаты из свежих овощей лучше всего ароматными маслами, не майонезом.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из молодой капусты, с консервированным горошком, зеленым луком и пикантной заправкой.

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Ингредиенты:

капуста – 600-700 г

зеленый горошек – 1/2 банки

красный лук – 1/2 шт.

укроп – 20 г

Заправка:

масло – 3 ст. л.

лимонный сок – 3 ст. л.

мед – 1 ст. л.

соль – 1 ч. л.

кориандр – 1/2 ч. л.

молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту. Огурцы кусочками.

2. Лук слайсами.

3. Заправка: смешайте все ингредиенты.

4. Выложите овощи в миску, заправьте заправкой, перемешайте и можно есть!

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