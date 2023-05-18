Без молока и дрожжей: золотистые жареные пирожки из творога на перекус
Пирожки – это очень вкусное блюдо, которое можно готовить из разного теста – дрожжевого, слоеного, фило, на кефире или воде, а также с любой начинкой – ягодами, творогом, капустой или фаршем. В то же время можно выбирать удобный для себя способ – пожарить на сковороде или запечь в духовке.
Украинский шеф-повар Юрий Ковриженко (yurii_kovryzhenko) на своей странице в Instagram поделился рецептом жареных пирожков из творога, которые готовятся элементарно и идеально подойдут на перекус.
Ингредиенты:
- творог 9% – 250 г
- яйцо куриное – 1 шт
- мука – 130 г
- сода – 1 г
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста необходимо смешать все необходимые ингредиенты: творог, яйцо, муку и соду. Перемешать все до однородной смеси, завернуть в пленку и оставить на 15-20 минут. За это время сода должна вступить в реакцию с творогом, благодаря чему готовые пирожки будут мягкими и пышными.
2. После этого готовое тесто нужно разделить на 10-12 кусочков.
3. Каждый кусок раскатать и по желанию положить внутрь любую начинку: пюре, жареный лук, тушеную капусту, яйца и укроп. Сформировать пирожки.
4. Пожарить пирожки на разогретой с маслом сковороде на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон. Готово!
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