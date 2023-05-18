Пирожки – это очень вкусное блюдо, которое можно готовить из разного теста – дрожжевого, слоеного, фило, на кефире или воде, а также с любой начинкой – ягодами, творогом, капустой или фаршем. В то же время можно выбирать удобный для себя способ – пожарить на сковороде или запечь в духовке.

Украинский шеф-повар Юрий Ковриженко (yurii_kovryzhenko) на своей странице в Instagram поделился рецептом жареных пирожков из творога, которые готовятся элементарно и идеально подойдут на перекус.

Ингредиенты:

творог 9% – 250 г

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яйцо куриное – 1 шт

мука – 130 г

сода – 1 г

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста необходимо смешать все необходимые ингредиенты: творог, яйцо, муку и соду. Перемешать все до однородной смеси, завернуть в пленку и оставить на 15-20 минут. За это время сода должна вступить в реакцию с творогом, благодаря чему готовые пирожки будут мягкими и пышными.

2. После этого готовое тесто нужно разделить на 10-12 кусочков.

3. Каждый кусок раскатать и по желанию положить внутрь любую начинку: пюре, жареный лук, тушеную капусту, яйца и укроп. Сформировать пирожки.

4. Пожарить пирожки на разогретой с маслом сковороде на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон. Готово!

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