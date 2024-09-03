Рогалики – это отличный десерт к чаю на любой случай. Можно выбрать разнообразную сладкую начинку и, к тому же, такие изделия долго не черствеют. Главное – добавить в тесто один простой, но очень важный ингредиент.

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Идея приготовления сладких рогаликов опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (coo julija simonchuk) в Instagram. Тесто по этой технологии нужно сделать на смальце.

Ингредиенты:

мука – 350-450 г

сметана – 180 г

смолец – 200 г

варенье густое или другая начинка

сахарная пудра для посыпки

Способ приготовления:

1. В смалец комнатной температуры добавить сметану, перемешать и, подсыпая муку, постепенно замесить тесто. Оно должно быть не липким.

2. Количество муки можно регулировать самостоятельно.

3. Тесто завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 2-3 часа, лучше на ночь.

4. Достать, разделить на 3 части.

5. Каждую из низ раскатать в круглый пласт, разрезать на полоски.

6. Положить внутренность.

7. Завернуть в рогалик и выпекать противень с пергаментом в разогретой духовке до 180 градусов 30 минут.

8. Когда рогалики остынут посыпать сахарной пудрой.

9. Кушать с молоком или чаем.

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