Без молока, сахара и шоколада: вкусный домашний сорбет из клубники и банана

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Сорбет из клубники

Если вы хотите приготовить вкусное и очень бюджетное мороженое, для этого подойдет даже просто замороженные ягоды и бананы. Для яркого вкуса добавьте мед или сгущенное молоко.

Как из ягод приготовить мороженое

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего сорбета из клубники и банана.

Рецепт мороженого

Ингредиенты:

  • 1 кг замороженной клубники
  • 1 замороженный банан
  • 2 ст л меда или сахара
  • 1/2 сока лимона
  • 1 ст л йогурта

Способ приготовления:

1. Переложите все ингредиенты в чашу блендера и перебейте до однородной консистенции.

Замороженные ягоды

2. По желанию готовый сорбет можно еще заморозить для более густой консистенции, но можно есть и сразу.

Готовый сорбет

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