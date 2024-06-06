Без молока, сахара и шоколада: вкусный домашний сорбет из клубники и банана
Если вы хотите приготовить вкусное и очень бюджетное мороженое, для этого подойдет даже просто замороженные ягоды и бананы. Для яркого вкуса добавьте мед или сгущенное молоко.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего сорбета из клубники и банана.
Ингредиенты:
- 1 кг замороженной клубники
- 1 замороженный банан
- 2 ст л меда или сахара
- 1/2 сока лимона
- 1 ст л йогурта
Способ приготовления:
1. Переложите все ингредиенты в чашу блендера и перебейте до однородной консистенции.
2. По желанию готовый сорбет можно еще заморозить для более густой консистенции, но можно есть и сразу.
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