Если вы хотите приготовить вкусное и очень бюджетное мороженое, для этого подойдет даже просто замороженные ягоды и бананы. Для яркого вкуса добавьте мед или сгущенное молоко.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего сорбета из клубники и банана.

Ингредиенты:

1 кг замороженной клубники

1 замороженный банан

2 ст л меда или сахара

1/2 сока лимона

1 ст л йогурта

Способ приготовления:

1. Переложите все ингредиенты в чашу блендера и перебейте до однородной консистенции.

2. По желанию готовый сорбет можно еще заморозить для более густой консистенции, но можно есть и сразу.

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