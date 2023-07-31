Без молока, сахара и яиц: полезное домашнее мороженое из дыни за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт мороженого из дыни

Домашнее мороженое – лучшее безопасное угощение в летние, жаркие дни. Готовить его можно из ягод, фруктов. Еще очень вкусное мороженое получится из молока, сливок и со сгущенным молоком. 

Как из дыни сделать полезное и вкусное мороженое

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом домашнего мороженого из дыни, с мятой, лимонным соком и медом. 

Рецепт мороженого
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Ингредиенты:

  • дыня – 1 шт. 
  • мед – 1-2 ч. л.
  • сок 1/2 лимона
  • мята – несколько веточек 

Способ приготовления:

1. Дыню разрежьте пополам, выберите ложкой семена. Мякоть также выберите и выложите на подходящую посуду так, чтобы она не соприкасалась, поставьте в морозилку на 10-15 минут. 

Мякоть дыни

2. Переложите в блендер замороженные куски дыни, добавьте мед, мяту и перебейте до однородности. 

Приготовление мороженого

Мороженое можно есть сразу, можно переложить в подходящую посуду и поставить в морозилку!

Готовое мороженое

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