Без молока, сахара и яиц: полезное домашнее мороженое из дыни за 10 минут
Домашнее мороженое – лучшее безопасное угощение в летние, жаркие дни. Готовить его можно из ягод, фруктов. Еще очень вкусное мороженое получится из молока, сливок и со сгущенным молоком.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом домашнего мороженого из дыни, с мятой, лимонным соком и медом.
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Ингредиенты:
- дыня – 1 шт.
- мед – 1-2 ч. л.
- сок 1/2 лимона
- мята – несколько веточек
Способ приготовления:
1. Дыню разрежьте пополам, выберите ложкой семена. Мякоть также выберите и выложите на подходящую посуду так, чтобы она не соприкасалась, поставьте в морозилку на 10-15 минут.
2. Переложите в блендер замороженные куски дыни, добавьте мед, мяту и перебейте до однородности.
Мороженое можно есть сразу, можно переложить в подходящую посуду и поставить в морозилку!
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