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Без муки: что добавить в основу для творожной запеканки, чтобы она была пышной и нежной
Творожную запеканку можно готовить с мукой и без. А заменить ее можно манкой и крахмалом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, пышной творожной запеканки с яблоками.
Ингредиенты:
- 700-750 г сыра желательно пожирнее
- 100 г жирной сметаны
- 100 г сахара
- пакетик ванильного сахара
- 30 г кукурузного крахмала
- 3 яйца
- несколько яблок
- сахарная пудра
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты перебейте блендером до однородной массы.
2. Выложите в форму и сверху выложите яблоки.
3. Запекайте 180 градусов примерно 1 час.
Перед подачей присыпьте пудрой!
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