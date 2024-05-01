Без муки: что добавить в основу для творожной запеканки, чтобы она была пышной и нежной

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Творожная запеканка

Творожную запеканку можно готовить с мукой и без. А заменить ее можно манкой и крахмалом. 

Основа для запеканки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, пышной творожной запеканки с яблоками. 

Рецепт запеканки
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Ингредиенты: 

  • 700-750 г сыра желательно пожирнее
  • 100 г жирной сметаны
  • 100 г сахара
  • пакетик ванильного сахара 
  • 30 г кукурузного крахмала
  • 3 яйца
  • несколько яблок
  • сахарная пудра

Способ приготовления: 

1. Все ингредиенты перебейте блендером до однородной массы.

Творожная масса

2. Выложите в форму и сверху выложите яблоки. 

Яблоки для запеканки

3. Запекайте 180 градусов примерно 1 час. 

Сколько готовить запеканку

Перед подачей присыпьте пудрой!

Вкусная запеканка из творога

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