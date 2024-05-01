Творожную запеканку можно готовить с мукой и без. А заменить ее можно манкой и крахмалом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, пышной творожной запеканки с яблоками.

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Ингредиенты:

700-750 г сыра желательно пожирнее

100 г жирной сметаны

100 г сахара

пакетик ванильного сахара

30 г кукурузного крахмала

3 яйца

несколько яблок

сахарная пудра

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты перебейте блендером до однородной массы.

2. Выложите в форму и сверху выложите яблоки.

3. Запекайте 180 градусов примерно 1 час.

Перед подачей присыпьте пудрой!

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