Без муки и разрыхлителя: пышная творожная запеканка с изюмом вместо сырников

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Творожная запеканка

Творожная запеканка является очень простой и вкусной альтернативой сырникам. Готовить ее можно без муки, заменив ее крахмалом, манкой или кукурузной мукой. 

Вкусная домашняя запеканка

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом пышной творожной запеканки без муки, которая не будет гореть.

Рецепт запеканки
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Ингредиенты:

  • творог – 700 г
  • яйца – 4 шт.
  • сахар – 200 г
  • кукурузный крахмал – 50 г
  • соль – щепотка
  • ванильный сахар – 10 г
  • изюм – 150-200 г

Способ приготовления:

1. Смешайте творог с сахаром, яйцами, кукурузным крахмалом, солью, ванильным сахаром и перебейте погружным блендером. 

Основа для запеканки

2. Добавьте изюм, перемешайте. Вылейте смесь в форму смазанную маслом и запекайте 40 минут при 180 С.

Готовая запеканка

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