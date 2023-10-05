Творожная запеканка является очень простой и вкусной альтернативой сырникам. Готовить ее можно без муки, заменив ее крахмалом, манкой или кукурузной мукой.

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом пышной творожной запеканки без муки, которая не будет гореть.

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Ингредиенты:

творог – 700 г

яйца – 4 шт.

сахар – 200 г

кукурузный крахмал – 50 г

соль – щепотка

ванильный сахар – 10 г

изюм – 150-200 г

Способ приготовления:

1. Смешайте творог с сахаром, яйцами, кукурузным крахмалом, солью, ванильным сахаром и перебейте погружным блендером.

2. Добавьте изюм, перемешайте. Вылейте смесь в форму смазанную маслом и запекайте 40 минут при 180 С.

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