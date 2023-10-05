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Без муки и разрыхлителя: пышная творожная запеканка с изюмом вместо сырников
Творожная запеканка является очень простой и вкусной альтернативой сырникам. Готовить ее можно без муки, заменив ее крахмалом, манкой или кукурузной мукой.
Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом пышной творожной запеканки без муки, которая не будет гореть.
Ингредиенты:
- творог – 700 г
- яйца – 4 шт.
- сахар – 200 г
- кукурузный крахмал – 50 г
- соль – щепотка
- ванильный сахар – 10 г
- изюм – 150-200 г
Способ приготовления:
1. Смешайте творог с сахаром, яйцами, кукурузным крахмалом, солью, ванильным сахаром и перебейте погружным блендером.
2. Добавьте изюм, перемешайте. Вылейте смесь в форму смазанную маслом и запекайте 40 минут при 180 С.
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