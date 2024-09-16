Без муки и сахара: из чего приготовить полезный и диетический пирог к чаю
Если вы предпочитаете полезные и низкокалорийные десерты – следующий пирог именно для вас. В составе нет ни муки, ни сахара. И, при этом, выпечка достаточно сладкая, тесто нежное и пышное.
Идея приготовления диетического пирога без муки и сахара опубликована на странице нутрициолога Наталии Иолкны (nutriciolognatali) в Instagram. Для теста вам понадобится всего 3 простых ингредиента.
Ингредиенты:
- яблоко сладкое – 1 шт.
- яйца – 1 шт.
- какао-порошок – 20-25 г
Способ приготовления:
1. Яблоко нарезать и почистить от семян.
2. Добавить все ингредиенты в блендер.
3. Взбить до однородной массы.
4. Если нужно больше сладости – добавить чайную ложку меда.
5. Выпекать 35-40 минут при температуре 180 градусов.
6. Подавать с любимыми ягодами.
7. Сверху можно украсить орешками 10 г.
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