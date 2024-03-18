Без муки и соды: пышная бананово-шоколадная творожная запеканка вместо сырников
Творожная запеканка – идеальное блюдо для завтрака, а также это может быть прекрасная альтернатива любому десерту. Для более оригинального вкуса добавьте в основу бананы, шоколад, орехи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной запеканки с бананом и какао.
Ингредиенты:
Банановый слой:
- бананы – 2 шт.
- какао – 35 г
- сахар – 50 г (можно меньше)
- яйцо – 1 шт.
- манка – 50 г
Сырный слой:
- сыр кисломолочный – 400-450 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 60-80 г
- манка – 45 г
- молоко – 50 мл
Способ приготовления:
1. Для бананового слоя: перебейте бананы на блендере или перетрите вилкой. Добавьте какао, сахар, яйца и манку. Все перебейте до однородности.
2. Творожный слой: творог смешайте с яйцами, сахаром, манкой и молоком. Все перебейте блендером.
3. Форму смажьте маслом. Вылейте банановый слой, а дальше ложкой выложите творожный. Запекайте 30-40 минут при 180 С.
Дайте запеканке полностью остыть и нарежьте порционно!
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