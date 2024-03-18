Без муки и соды: пышная бананово-шоколадная творожная запеканка вместо сырников

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Без муки и соды: пышная бананово-шоколадная творожная запеканка вместо сырников

Творожная запеканка – идеальное блюдо для завтрака, а также это может быть прекрасная альтернатива любому десерту. Для более оригинального вкуса добавьте в основу бананы, шоколад, орехи. 

Как приготовить вкусную творожную запеканку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной запеканки с бананом и какао.

Рецепт запеканки
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Ингредиенты:

Банановый слой:

  • бананы – 2 шт.
  • какао – 35 г
  • сахар – 50 г (можно меньше)
  • яйцо – 1 шт.
  • манка – 50 г

Сырный слой:

  • сыр кисломолочный – 400-450 г
  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 60-80 г
  • манка – 45 г
  • молоко – 50 мл

Способ приготовления:

1. Для бананового слоя: перебейте бананы на блендере или перетрите вилкой. Добавьте какао, сахар, яйца и манку. Все перебейте до однородности.

Ингредиенты для основы

2. Творожный слой: творог смешайте с яйцами, сахаром, манкой и молоком. Все перебейте блендером.

Приготовление творожного слоя

3. Форму смажьте маслом. Вылейте банановый слой, а дальше ложкой выложите творожный. Запекайте 30-40 минут при 180 С.

Сколько выпекать запеканку

Дайте запеканке полностью остыть и нарежьте порционно!

Готовая запеканка

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