Творожная запеканка – идеальное блюдо для завтрака, а также это может быть прекрасная альтернатива любому десерту. Для более оригинального вкуса добавьте в основу бананы, шоколад, орехи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной запеканки с бананом и какао.

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Ингредиенты:

Банановый слой:

бананы – 2 шт.

какао – 35 г

сахар – 50 г (можно меньше)

яйцо – 1 шт.

манка – 50 г

Сырный слой:

сыр кисломолочный – 400-450 г

яйца – 2 шт.

сахар – 60-80 г

манка – 45 г

молоко – 50 мл

Способ приготовления:

1. Для бананового слоя: перебейте бананы на блендере или перетрите вилкой. Добавьте какао, сахар, яйца и манку. Все перебейте до однородности.

2. Творожный слой: творог смешайте с яйцами, сахаром, манкой и молоком. Все перебейте блендером.

3. Форму смажьте маслом. Вылейте банановый слой, а дальше ложкой выложите творожный. Запекайте 30-40 минут при 180 С.

Дайте запеканке полностью остыть и нарежьте порционно!

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