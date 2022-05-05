Без муки и выпечки: как приготовить десерт за 10 минут
Без муки, выпечки, из доступных продуктов и всего за 10 минут – что может быть лучше такого десерта? В его основе – молочная масса с желатином, благодаря чему лакомство получается очень нежным, муссовым и при этом хорошо держит форму.
Фудблогер и диетолог Алекс Миль (mil_alexx) на своей странице в Instagram поделился рецептом вкусного молочного десерта без муки и выпечки, который готовится буквально 10 минут.
Ингредиенты:
молоко – 300 мл
яичные желтки – 3 шт
сахар или заменитель – 70 г
ванильный сахар – 10 г
сметана – 350 г (15%)
жалатин – 20 г
Способ приготовления:
1. Желатин залить 100 мл молока и оставить набухать.
2. В кастрюлю добавить желтки и сахар. Перемешать.
3. Налить к яйцам 200 мл молока, перемешать и поставить на огонь. Готовить, постоянно помешивая, до закипания.
4. Добавить ванильный сахар, сметану, желатин. Перемешать до однородности.
5. Выложить массу в форму и поставить в холодильник на 5-6 часов.
6. При подаче посыпать шоколадом.
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