Без муки, выпечки, из доступных продуктов и всего за 10 минут – что может быть лучше такого десерта? В его основе – молочная масса с желатином, благодаря чему лакомство получается очень нежным, муссовым и при этом хорошо держит форму.

Фудблогер и диетолог Алекс Миль (mil_alexx) на своей странице в Instagram поделился рецептом вкусного молочного десерта без муки и выпечки, который готовится буквально 10 минут.

Ингредиенты:

молоко – 300 мл

яичные желтки – 3 шт

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сахар или заменитель – 70 г

ванильный сахар – 10 г

сметана – 350 г (15%)

жалатин – 20 г

Способ приготовления:

1. Желатин залить 100 мл молока и оставить набухать.

2. В кастрюлю добавить желтки и сахар. Перемешать.

3. Налить к яйцам 200 мл молока, перемешать и поставить на огонь. Готовить, постоянно помешивая, до закипания.

4. Добавить ванильный сахар, сметану, желатин. Перемешать до однородности.

5. Выложить массу в форму и поставить в холодильник на 5-6 часов.

6. При подаче посыпать шоколадом.

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