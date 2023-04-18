Легкий и вкусный десерт можно приготовить без муки, выпечки и всего за 15 минут. В основе такого десерта – желатин со сметанной, молочной или творожной массой. Благодаря этому угощение получается очень нежным и муссовым.

Фудблогер Галина Сиротюк (sugaring.ostrog.solodkaledi) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легкого десерта из желатина, молока и сметаны.

Ингредиенты:

желатин – 30-40 г

молоко – 300 мл

сахар – 100-150 г

желтки – 3 шт

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сметана – 350 г

ванилин

Способ приготовления:

1. Желатин залить частью молока и оставить набухать.

2. Смешать сахар и желтки в кастрюле. Перемешать и постепенно налить оставшееся молоко. Довести массу до кипения.

3. В горячую массу добавить желатин, перемешать до однородности и оставить остыть.

4. Смешать сметану и ваниль. Получившуюся массу смешать с желатиновой.

5. Вылить полученную массу в форму, застеленную пленкой и оставить остыть.

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