Без муки и выпечки: легкий десерт из желатина за 15 минут
Легкий и вкусный десерт можно приготовить без муки, выпечки и всего за 15 минут. В основе такого десерта – желатин со сметанной, молочной или творожной массой. Благодаря этому угощение получается очень нежным и муссовым.
Фудблогер Галина Сиротюк (sugaring.ostrog.solodkaledi) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легкого десерта из желатина, молока и сметаны.
Ингредиенты:
- желатин – 30-40 г
- молоко – 300 мл
- сахар – 100-150 г
- желтки – 3 шт
- сметана – 350 г
- ванилин
Способ приготовления:
1. Желатин залить частью молока и оставить набухать.
2. Смешать сахар и желтки в кастрюле. Перемешать и постепенно налить оставшееся молоко. Довести массу до кипения.
3. В горячую массу добавить желатин, перемешать до однородности и оставить остыть.
4. Смешать сметану и ваниль. Получившуюся массу смешать с желатиновой.
5. Вылить полученную массу в форму, застеленную пленкой и оставить остыть.
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