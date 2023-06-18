Домашние сырники – идеальный вариант завтрака, десерта и перекуса. Их можно готовить разными способами и дополнять любимой начинкой: бананом, яблоком, ягодами, шоколадом, маком, изюмом. В приготовлении важнее всего не забить тесто мукой, или не добавить слишком много яиц, чтобы сырники не распадались.

Редакция FoodOboz выбрала и поделится с вами самым простым рецептом сырников, в тесто для которых используется только одно яйцо, и не нужно добавлять муку, манку и даже сахар.

Ингредиенты:

творог 5% – 400 г

яйца – 1 шт

Способ приготовления:

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1. В творог добавить яйцо и перемешать массу ложкой до однородного состояния.

2. Из полученной массы сформировать сырники, выложить их на доску, присыпанную мукой (лучше рисовой) и с помощью стакана придать им нужную форму.

3. Выложить сырники на разогретую сковороду с маслом и пожарить под крышкой с обеих сторон до золотистости. Готово!

Несколько секретов приготовления:

- Творог должен быть обязательно плотным. Если есть лишняя сыворотка, творог лучше перетереть через сито или подвесить в марле и оставить в таком виде на ночь.

- Муку в тесто лучше не добавлять, только при формировании сырников. При необходимости ее можно заменить манкой.

– Сырники обязательно нужно жарить под крышкой.

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