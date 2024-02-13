Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и легкий десерт без выпечки, выбирайте для этого желе, сметану, ягоды, фрукты. Стоит отметить, что такие десерты готовятся без муки, яиц и выпекания.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом вкусного десерта из молока, с какао и кокосовой стружкой.

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Ингредиенты:

молоко – 0,5 л

какао-порошок – 2 ст. л.

желатин – 10 г

кокосовая стружка по желанию

Способ приготовления:

1. Большую часть молока налейте в кастрюлю и нагревайте. Остальное налейте в чашку и добавьте какао-порошок, хорошо перемешайте, чтобы не было комков.

2. Нагрейте в чашке немного воды, высыпьте желатин и размешайте, пока не исчезнут комки.

3. Как только молоко начнет кипеть, снимите и добавьте какао-смесь и разбавленный желатин, хорошо перемешайте.

4. Разлейте какао по формам. Можно посыпать сразу кокосовой стружкой, а можно просто украсить ею, когда желе уже загустеет. Десерт поставьте в холодильник на 2-3 часа.

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