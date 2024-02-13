Без муки, сахара и выпечки: легкий шоколадный десерт за 10 минут, который можно есть на ночь

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Шоколадный десерт

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и легкий десерт без выпечки, выбирайте для этого желе, сметану, ягоды, фрукты. Стоит отметить, что такие десерты готовятся без муки, яиц и выпекания. 

Легкий желейный десерт

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом вкусного десерта из молока, с какао и кокосовой стружкой. 

Рецепт десерта
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Ингредиенты: 

  • молоко – 0,5 л
  • какао-порошок – 2 ст. л.
  • желатин – 10 г
  • кокосовая стружка по желанию

Способ приготовления: 

1. Большую часть молока налейте в кастрюлю и нагревайте. Остальное налейте в чашку и добавьте какао-порошок, хорошо перемешайте, чтобы не было комков.

Горячее молоко

2. Нагрейте в чашке немного воды, высыпьте желатин и размешайте, пока не исчезнут комки.

Приготовление основы для десерта

3. Как только молоко начнет кипеть, снимите и добавьте какао-смесь и разбавленный желатин, хорошо перемешайте. 

Готовая шоколадная основа

4. Разлейте какао по формам. Можно посыпать сразу кокосовой стружкой, а можно просто украсить ею, когда желе уже загустеет. Десерт поставьте в холодильник на 2-3 часа. 

Готовый десерт

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