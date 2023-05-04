Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный десерт, который можно есть детям и тем, кто на диете, используйте для этого самые простые и бюджетные продукты, например, мюсли, банан. Для того, чтобы десерт был сладким, не используйте сахар, замените его медом, а для того, чтобы оттенить вкус, можно добавить ягоды с кислинкой – малину, клубнику, ежевику.

Кулинар Александр Громлюк поделился с FoodOboz эксклюзивным рецептом вкусного и очень простого в приготовлении десерта для тех, кто на диете.

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Ингредиенты:

Мюсли – 300 г

Банан – 140 г

Глюкоза – 30 г

Малина – горсть

Медовый сироп:

Вода – 80 мл

Мед – 80 г

Способ приготовления:

1. Для сиропа: смешайте воду с медом, добавьте глюкозу и доведите до кипения. Снимите с огня.

2. Мюсли залейте водой, чтобы они набухли.

3. После добавьте в сироп мюсли, банановое пюре, хорошо перемешайте.

3. Малину взбейте блендером, процедите через сито, чтобы не было зерен и добавьте в мюсли, перемешайте и оставьте на 30 минут.

4. После выложите смесь через круглую форму на пергамент, выпекайте в духовке 10 минут при 150 С.

Дайте десерту остыть и подавайте!

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