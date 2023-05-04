Без муки, сахара и яиц: полезный десерт для тех, кто на диете, по эксклюзивному рецепту Александра Громлюка
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный десерт, который можно есть детям и тем, кто на диете, используйте для этого самые простые и бюджетные продукты, например, мюсли, банан. Для того, чтобы десерт был сладким, не используйте сахар, замените его медом, а для того, чтобы оттенить вкус, можно добавить ягоды с кислинкой – малину, клубнику, ежевику.
Кулинар Александр Громлюк поделился с FoodOboz эксклюзивным рецептом вкусного и очень простого в приготовлении десерта для тех, кто на диете.
Ингредиенты:
- Мюсли – 300 г
- Банан – 140 г
- Глюкоза – 30 г
- Малина – горсть
Медовый сироп:
- Вода – 80 мл
- Мед – 80 г
Способ приготовления:
1. Для сиропа: смешайте воду с медом, добавьте глюкозу и доведите до кипения. Снимите с огня.
2. Мюсли залейте водой, чтобы они набухли.
3. После добавьте в сироп мюсли, банановое пюре, хорошо перемешайте.
3. Малину взбейте блендером, процедите через сито, чтобы не было зерен и добавьте в мюсли, перемешайте и оставьте на 30 минут.
4. После выложите смесь через круглую форму на пергамент, выпекайте в духовке 10 минут при 150 С.
Дайте десерту остыть и подавайте!
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