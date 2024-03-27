Десерты можно готовить из теста, желе, сметаны, печенья, ряженки, сгущенного молока, кукурузных палочек, хлопьев. Для оригинального вкуса добавьте какао, шоколад, ягоды, фрукты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного, нежного десерта, который готовится из ряженки.

Видео дня

Ингредиенты:

ряженка от 4% – 650 г

сахар – 60-70 г (лучше использовать коричневый, или другой подсластитель)

крахмал кукурузный – 60 г

по желанию добавить ваниль

Способ приготовления:

1. К ряженке добавьте сахар, крахмал кукурузный и хорошо вымешайте, чтобы не было комочков.

2. Ставьте кастрюлю с ряженкой на средний огонь и постоянно помешивая доведите до загустения.

3. Перелейте в силиконовую форму, накройте пищевой пленкой. Переложите в холодильник до полного застывания, лучше на ночь. Украсьте по желанию.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: