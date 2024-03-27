Без муки, яиц и выпечки: легкий десерт из трех ингредиентов за 10 минут
Десерты можно готовить из теста, желе, сметаны, печенья, ряженки, сгущенного молока, кукурузных палочек, хлопьев. Для оригинального вкуса добавьте какао, шоколад, ягоды, фрукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного, нежного десерта, который готовится из ряженки.
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Ингредиенты:
- ряженка от 4% – 650 г
- сахар – 60-70 г (лучше использовать коричневый, или другой подсластитель)
- крахмал кукурузный – 60 г
- по желанию добавить ваниль
Способ приготовления:
1. К ряженке добавьте сахар, крахмал кукурузный и хорошо вымешайте, чтобы не было комочков.
2. Ставьте кастрюлю с ряженкой на средний огонь и постоянно помешивая доведите до загустения.
3. Перелейте в силиконовую форму, накройте пищевой пленкой. Переложите в холодильник до полного застывания, лучше на ночь. Украсьте по желанию.
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