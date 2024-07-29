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Без мяса: полезная запеканка из кабачков для легкого ужина
Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных оладий, запеканок, а также закусок и пирогов. Еще из них можно делать полезные чипсы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытной, вкусной и полезной запеканки из кабачков, с сыром, яйцами.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.
- яйца – 3 шт.
- сыр зернистый
- помидоры
- специи по вкусу
- твердый тертый сыр
Способ приготовления:
1. Порежьте кубиком кабачки и помидоры.
2. В форму для запекания выложите яйца, добавьте сыр, кабачки, помидоры и перемешайте. Сверху посыпьте тертым твердым сыром и запекайте.
Перед подачей присыпьте зеленью!
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