Без мяса: полезная запеканка из кабачков для легкого ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,1 т.
Без мяса: полезная запеканка из кабачков для легкого ужина

Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных оладий, запеканок, а также закусок и пирогов. Еще из них можно делать полезные чипсы. 

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытной, вкусной и полезной запеканки из кабачков, с сыром, яйцами.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт. 
  • яйца – 3 шт.
  • сыр зернистый 
  • помидоры 
  • специи по вкусу
  • твердый тертый сыр

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком кабачки и помидоры.

Ингредиенты для блюда

2. В форму для запекания выложите яйца, добавьте сыр, кабачки, помидоры и перемешайте. Сверху посыпьте тертым твердым сыром и запекайте.

Приготовление запеканки

Перед подачей присыпьте зеленью!

Готовое блюдо

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