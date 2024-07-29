Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных оладий, запеканок, а также закусок и пирогов. Еще из них можно делать полезные чипсы.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытной, вкусной и полезной запеканки из кабачков, с сыром, яйцами.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.

яйца – 3 шт.

сыр зернистый

помидоры

специи по вкусу

твердый тертый сыр

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком кабачки и помидоры.

2. В форму для запекания выложите яйца, добавьте сыр, кабачки, помидоры и перемешайте. Сверху посыпьте тертым твердым сыром и запекайте.

Перед подачей присыпьте зеленью!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: