Без мяса: сытные голубцы с картофелем для обеда и ужина по рецепту Евгения Клопотенко
Вкусное и очень сытное блюдо – голубцы. Готовят их как правило из капусты, для начинки используют рис, фарш, специи и вкусный соус. Еще можно готовит ленивые голубцы, без капусты, а также овощные и постные.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом очень вкусных постных голубцов с картофелем, которые вы приготовите очень просто дома.
Ингредиенты:
белокочанная капуста – 1 шт.
картофель – 1 кг
лавровый лист – 3 шт.
душистый перец – 4 горошины
чеснок – 3-4 зуб.
подсолнечное масло – 3 ст. л.
лук – 2 шт.
соль и перец – по вкусу
Для заправки:
томатная паста – 3 ст. л.
сахар – 1 ч. л.
вода – 500 мл
Способ приготовления:
1. Сварите картофель, сделайте пюре, добавьте чеснок, посолите, поперчите.
2. Из капусты снимите листья верхние, вырежьте кочерыжку, наколите капусту вилкой и аккуратно снимайте по одному листочку в миску, положите в кипяток.
3. Зажарка: очистите лук и нарежьте средним кубиком, обжарьте на сковороде до готовности, после добавьте его в пюре, перемешайте.
4. Из готовой капусты срежьте жесткие прожилки, чтобы хорошо и красиво завернуть голубцы.
5. Включите духовку, разогрейте до 180 С.
6. Сформируйте голубцы, выложите начинку в капустный лист и закрутите так, чтобы начинка не вывалилась, обязательно заверните края.
7. Голубцы выложите в форму для запекания.
8. Заправка: в глубокой миске смешайте томатную пасту и сахар, добавьте воду, перемешайте и залейте голубцы.
9. Форму накройте фольгой и поставьте в духовку на 1-1,5 часа при 180 С. В конце снимите фольгу, чтобы голубцы сверху подрумянились и готовьте еще 20 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: