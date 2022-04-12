Вкусное и очень сытное блюдо – голубцы. Готовят их как правило из капусты, для начинки используют рис, фарш, специи и вкусный соус. Еще можно готовит ленивые голубцы, без капусты, а также овощные и постные.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом очень вкусных постных голубцов с картофелем, которые вы приготовите очень просто дома.

Ингредиенты:

белокочанная капуста – 1 шт.

картофель – 1 кг

лавровый лист – 3 шт.

душистый перец – 4 горошины

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чеснок – 3-4 зуб.

подсолнечное масло – 3 ст. л.

лук – 2 шт.

соль и перец – по вкусу

Для заправки:

томатная паста – 3 ст. л.

сахар – 1 ч. л.

вода – 500 мл

Способ приготовления:

1. Сварите картофель, сделайте пюре, добавьте чеснок, посолите, поперчите.

2. Из капусты снимите листья верхние, вырежьте кочерыжку, наколите капусту вилкой и аккуратно снимайте по одному листочку в миску, положите в кипяток.

3. Зажарка: очистите лук и нарежьте средним кубиком, обжарьте на сковороде до готовности, после добавьте его в пюре, перемешайте.

4. Из готовой капусты срежьте жесткие прожилки, чтобы хорошо и красиво завернуть голубцы.

5. Включите духовку, разогрейте до 180 С.

6. Сформируйте голубцы, выложите начинку в капустный лист и закрутите так, чтобы начинка не вывалилась, обязательно заверните края.

7. Голубцы выложите в форму для запекания.

8. Заправка: в глубокой миске смешайте томатную пасту и сахар, добавьте воду, перемешайте и залейте голубцы.

9. Форму накройте фольгой и поставьте в духовку на 1-1,5 часа при 180 С. В конце снимите фольгу, чтобы голубцы сверху подрумянились и готовьте еще 20 минут.

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