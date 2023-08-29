Без помидоров: домашний кетчуп из кабачков со специями и луком

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Без помидоров: домашний кетчуп из кабачков со специями и луком

Домашний кетчуп можно готовить не только из помидоров, но и из молодых кабачков и перца. Для того, чтобы например кетчуп из кабачков был нежным и однородным, выбирайте для соуса только молодые кабачки. 

Домашний кетчуп из кабачков

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого кетчупа из кабачков, с томатной пастой и гвоздикой. 

Рецепт кетчупа из кабачков
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Ингредиенты: 

  • кабачки – 1,5 кг,
  • лук – 0,5 кг,
  • томатная паста – 0,5 кг
  • перец Чили – 1 ч. л. 
  • сахар – 2-3 ст. л. 
  • уксус 9% – 70 г
  • перец горошком – 10 г
  • 5-6 шт гвоздики
  • 5-6 листочков лавра
  • соль – 2 ст. л. 

Способ приготовления:

1. Нарежьте кабачки и лук. Посолите, перемешайте и оставьте на 10 минут. 

Кабачки для приготовления соуса

2. Лавровые листья, гвоздику и черный перец положите в марлю и зафиксируйте зубочистками. Положите этот мешочек к кабачкам. Готовьте на максимальном огне, пока жидкость почти полностью не испарится, периодически помешивая.

Сколько варить кетчуп

2. Достаньте специи и пробейте кабачки с луком блендером до однородности.

Готовый соус

3. Добавьте перец чили, сахар, томатную пасту, уксус к кабачкам и проварите еще 10 минут. Соус при приготовлении накройте крышкой или ситом. 

4. Переложите готовый кетчуп в банки, законсервируйте. 

Готовый кетчуп из кабачков

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