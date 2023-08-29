Домашний кетчуп можно готовить не только из помидоров, но и из молодых кабачков и перца. Для того, чтобы например кетчуп из кабачков был нежным и однородным, выбирайте для соуса только молодые кабачки.

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого кетчупа из кабачков, с томатной пастой и гвоздикой.

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Ингредиенты:

кабачки – 1,5 кг,

лук – 0,5 кг,

томатная паста – 0,5 кг

перец Чили – 1 ч. л.

сахар – 2-3 ст. л.

уксус 9% – 70 г

перец горошком – 10 г

5-6 шт гвоздики

5-6 листочков лавра

соль – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Нарежьте кабачки и лук. Посолите, перемешайте и оставьте на 10 минут.

2. Лавровые листья, гвоздику и черный перец положите в марлю и зафиксируйте зубочистками. Положите этот мешочек к кабачкам. Готовьте на максимальном огне, пока жидкость почти полностью не испарится, периодически помешивая.

2. Достаньте специи и пробейте кабачки с луком блендером до однородности.

3. Добавьте перец чили, сахар, томатную пасту, уксус к кабачкам и проварите еще 10 минут. Соус при приготовлении накройте крышкой или ситом.

4. Переложите готовый кетчуп в банки, законсервируйте.

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