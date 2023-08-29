Без помидоров: домашний кетчуп из кабачков со специями и луком
Домашний кетчуп можно готовить не только из помидоров, но и из молодых кабачков и перца. Для того, чтобы например кетчуп из кабачков был нежным и однородным, выбирайте для соуса только молодые кабачки.
Кулинар Татьяна Литвинова поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого кетчупа из кабачков, с томатной пастой и гвоздикой.
Ингредиенты:
- кабачки – 1,5 кг,
- лук – 0,5 кг,
- томатная паста – 0,5 кг
- перец Чили – 1 ч. л.
- сахар – 2-3 ст. л.
- уксус 9% – 70 г
- перец горошком – 10 г
- 5-6 шт гвоздики
- 5-6 листочков лавра
- соль – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Нарежьте кабачки и лук. Посолите, перемешайте и оставьте на 10 минут.
2. Лавровые листья, гвоздику и черный перец положите в марлю и зафиксируйте зубочистками. Положите этот мешочек к кабачкам. Готовьте на максимальном огне, пока жидкость почти полностью не испарится, периодически помешивая.
2. Достаньте специи и пробейте кабачки с луком блендером до однородности.
3. Добавьте перец чили, сахар, томатную пасту, уксус к кабачкам и проварите еще 10 минут. Соус при приготовлении накройте крышкой или ситом.
4. Переложите готовый кетчуп в банки, законсервируйте.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: