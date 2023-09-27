Домашние конфеты – безопасное угощение, которое можно есть даже детям, так как готовить вы их будете самостоятельно и поэтому в их безопасности вы точно будете уверенны на все 100%. Готовить их можно из любых семечек, орехов, изюма, сухофруктов, ягод, кокосовой стружки, какао.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусных домашних конфет из семечек.

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Ингредиенты:

Семечки – 100-150 г

Сгущенное молоко – 2-3 ст. л.

Какао – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Семечки обжарьте на сухой сковороде. Переложите в блендер и перебейте.

2. Добавьте сгущенное молоко, перемешайте.

3. Добавьте какао и снова перемешайте.

4. Сформируйте конфеты, обваляйте в какао и можно есть!

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