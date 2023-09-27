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Без сахара: безопасные конфеты "Домашняя халва" из 3 ингредиентов
Домашние конфеты – безопасное угощение, которое можно есть даже детям, так как готовить вы их будете самостоятельно и поэтому в их безопасности вы точно будете уверенны на все 100%. Готовить их можно из любых семечек, орехов, изюма, сухофруктов, ягод, кокосовой стружки, какао.
Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусных домашних конфет из семечек.
Ингредиенты:
- Семечки – 100-150 г
- Сгущенное молоко – 2-3 ст. л.
- Какао – 1-2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Семечки обжарьте на сухой сковороде. Переложите в блендер и перебейте.
2. Добавьте сгущенное молоко, перемешайте.
3. Добавьте какао и снова перемешайте.
4. Сформируйте конфеты, обваляйте в какао и можно есть!
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