Без сахара: безопасные конфеты "Домашняя халва" из 3 ингредиентов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Без сахара: безопасные конфеты 'Домашняя халва' из 3 ингредиентов

Домашние конфеты – безопасное угощение, которое можно есть даже детям, так как готовить вы их будете самостоятельно и поэтому в их безопасности вы точно будете уверенны на все 100%. Готовить их можно из любых семечек, орехов, изюма, сухофруктов, ягод, кокосовой стружки, какао.

Безопасные домашние конфеты

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусных домашних конфет из семечек.

Как из семечек приготовить вкусные домашние конфеты
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Ингредиенты:

  • Семечки – 100-150 г
  • Сгущенное молоко – 2-3 ст. л.
  • Какао – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Семечки обжарьте на сухой сковороде. Переложите в блендер и перебейте.

Основа для конфет из семечек

2. Добавьте сгущенное молоко, перемешайте.

Семечки и сгущенное молоко

3. Добавьте какао и снова перемешайте.

Готовая основа для конфет

4. Сформируйте конфеты, обваляйте в какао и можно есть!

Готовые конфеты из семечек со сгущенным молоком

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