Домашнее мороженое – лучшее летнее угощение для взрослых и детей. Стоит отметить, что готовить его лучше всего из сезонных ягод, а также арбуза, дыни, а вместо сахара можно добавить мед, сгущенное молоко, сиропы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и простого в приготовлении клубничного мороженого.

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Ингредиенты:

Клубника – 500 г

Сгущенка – 200 г

Сливки 33% – 50 мл

Способ приготовления:

1. Помойте клубнику, переложите в блендер, добавьте сливки и сгущенное молоко, все взбейте блендером до однородной массы.

2. Разлейте по бумажным стаканчикам или, если у вас есть в формы, вставьте палочки и поставьте в морозильную камеру.

Совет: чтобы легко достать мороженое из стаканчика, нужно подержать его несколько минут в руках, или подставить под теплую воду!

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