Без сахара и молока: полезное клубничное мороженое для детей

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Без сахара и молока: полезное клубничное мороженое для детей

Домашнее мороженое – лучшее летнее угощение для взрослых и детей. Стоит отметить, что готовить его лучше всего из сезонных ягод, а также арбуза, дыни, а вместо сахара можно добавить мед, сгущенное молоко, сиропы.  

Вкусное и полезное мороженое

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и простого в приготовлении клубничного мороженого

Рецепт мороженого
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Ингредиенты: 

  • Клубника – 500 г
  • Сгущенка – 200 г
  • Сливки 33% – 50 мл

Способ приготовления: 

1. Помойте клубнику, переложите в блендер, добавьте сливки и сгущенное молоко, все взбейте блендером до однородной массы.

Клубника для приготовления мороженого

2. Разлейте по бумажным стаканчикам или, если у вас есть в формы, вставьте палочки и поставьте в морозильную камеру.

Основа для мороженого

Совет: чтобы легко достать мороженое из стаканчика, нужно подержать его несколько минут в руках, или подставить под теплую воду!

Готовое мороженое

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