Без сахара и молока: полезное клубничное мороженое для детей
Домашнее мороженое – лучшее летнее угощение для взрослых и детей. Стоит отметить, что готовить его лучше всего из сезонных ягод, а также арбуза, дыни, а вместо сахара можно добавить мед, сгущенное молоко, сиропы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и простого в приготовлении клубничного мороженого.
Ингредиенты:
- Клубника – 500 г
- Сгущенка – 200 г
- Сливки 33% – 50 мл
Способ приготовления:
1. Помойте клубнику, переложите в блендер, добавьте сливки и сгущенное молоко, все взбейте блендером до однородной массы.
2. Разлейте по бумажным стаканчикам или, если у вас есть в формы, вставьте палочки и поставьте в морозильную камеру.
Совет: чтобы легко достать мороженое из стаканчика, нужно подержать его несколько минут в руках, или подставить под теплую воду!
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