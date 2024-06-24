Без сахара и молока: вкусное домашнее мороженое из двух ингредиентов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Без сахара и молока: вкусное домашнее мороженое из двух ингредиентов

Самый лучший и вкусный летний десерт – мороженое. Готовить его можно из сливок, молока, ягод. Вместо сахара добавьте мед или сгущенное молоко.

Домашнее мороженое

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего мороженого из сливок, со сгущенным молоком.

Рецепт мороженого

Ингредиенты:

  • сливки 33% – 350 г
  • сгущенка – 150 г (можно вареное, тогда у вас получится мороженое со вкусом крем брюле)
  • ванилин – на кончике ножа

Способ приготовления:

1. Начните сбивать сливки на низких оборотах миксера.

Сливки для мороженого

2. Постепенно наращивая мощность, взбейте массу до мягких пиков.

3. Добавьте сгущенное молоко и далее взбивайте.

Приготовление мороженого

Переложите в подходящую посуду и поставьте в морозилку!

Готовое мороженое

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