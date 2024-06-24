Без сахара и молока: вкусное домашнее мороженое из двух ингредиентов
Самый лучший и вкусный летний десерт – мороженое. Готовить его можно из сливок, молока, ягод. Вместо сахара добавьте мед или сгущенное молоко.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего мороженого из сливок, со сгущенным молоком.
Ингредиенты:
- сливки 33% – 350 г
- сгущенка – 150 г (можно вареное, тогда у вас получится мороженое со вкусом крем брюле)
- ванилин – на кончике ножа
Способ приготовления:
1. Начните сбивать сливки на низких оборотах миксера.
2. Постепенно наращивая мощность, взбейте массу до мягких пиков.
3. Добавьте сгущенное молоко и далее взбивайте.
Переложите в подходящую посуду и поставьте в морозилку!
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