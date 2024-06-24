Самый лучший и вкусный летний десерт – мороженое. Готовить его можно из сливок, молока, ягод. Вместо сахара добавьте мед или сгущенное молоко.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего мороженого из сливок, со сгущенным молоком.

Ингредиенты:

сливки 33% – 350 г

сгущенка – 150 г (можно вареное, тогда у вас получится мороженое со вкусом крем брюле)

ванилин – на кончике ножа

Способ приготовления:

1. Начните сбивать сливки на низких оборотах миксера.

2. Постепенно наращивая мощность, взбейте массу до мягких пиков.

3. Добавьте сгущенное молоко и далее взбивайте.

Переложите в подходящую посуду и поставьте в морозилку!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: