Без сахара и выпечки: как приготовить безопасные конфеты для детей за 10 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Без сахара и выпечки: как приготовить безопасные конфеты для детей за 10 минут

Полезные и безопасные конфеты для детей легко приготовить в домашних условиях. За основу такого десерта лучше брать сухофрукты, орехи, овсянку или же творог. Важно, что в составе нет муки, сахара и конфеты даже не нужно выпекать.

Фудблогер Роксолана Гарасимов (roksolana.harasymiv) на своей странице в Instagram поделилась рецептом полезных конфет, которые вы легко приготовите за 10 минут.

Рецепт полезных конфет для детей

Ингредиенты:

  • плющенная овсянка – 50 г
  • орехи (кешью) – 30 г
  • финики – 4-5 шт
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  • хлебцы – 3 шт
  • миндалевая паста – 1,5 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для начала нужно поджарить овсянку и орехи до лёгкого золотистого цвета.

2. Финики замочить в горячей воде и оставить в таком виде на 10 минут. После этого – слить воду и очистить от косточек.

Домашние конфеты без сахара и выпекания

3. На этом этапе нужно положить в чашу блендера овсянку, орехи, финики и миндальную пасту. Взбить до однородной массы.

4. Из полученной массы сформировать шарики среднего размера.

Конфеты из овсянки, фиников и горхов

5. Готовые шарики можно по желанию обвалять в какао, кунжуте или любых других семенах. Готово!

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