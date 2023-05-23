Полезные и безопасные конфеты для детей легко приготовить в домашних условиях. За основу такого десерта лучше брать сухофрукты, орехи, овсянку или же творог. Важно, что в составе нет муки, сахара и конфеты даже не нужно выпекать.

Фудблогер Роксолана Гарасимов (roksolana.harasymiv) на своей странице в Instagram поделилась рецептом полезных конфет, которые вы легко приготовите за 10 минут.

Ингредиенты:

плющенная овсянка – 50 г

орехи (кешью) – 30 г

финики – 4-5 шт

Видео дня

хлебцы – 3 шт

миндалевая паста – 1,5 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для начала нужно поджарить овсянку и орехи до лёгкого золотистого цвета.

2. Финики замочить в горячей воде и оставить в таком виде на 10 минут. После этого – слить воду и очистить от косточек.

3. На этом этапе нужно положить в чашу блендера овсянку, орехи, финики и миндальную пасту. Взбить до однородной массы.

4. Из полученной массы сформировать шарики среднего размера.

5. Готовые шарики можно по желанию обвалять в какао, кунжуте или любых других семенах. Готово!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: