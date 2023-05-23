Без сахара и выпечки: как приготовить безопасные конфеты для детей за 10 минут
Полезные и безопасные конфеты для детей легко приготовить в домашних условиях. За основу такого десерта лучше брать сухофрукты, орехи, овсянку или же творог. Важно, что в составе нет муки, сахара и конфеты даже не нужно выпекать.
Фудблогер Роксолана Гарасимов (roksolana.harasymiv) на своей странице в Instagram поделилась рецептом полезных конфет, которые вы легко приготовите за 10 минут.
Ингредиенты:
- плющенная овсянка – 50 г
- орехи (кешью) – 30 г
- финики – 4-5 шт
- хлебцы – 3 шт
- миндалевая паста – 1,5 ст. л.
Способ приготовления:
1. Для начала нужно поджарить овсянку и орехи до лёгкого золотистого цвета.
2. Финики замочить в горячей воде и оставить в таком виде на 10 минут. После этого – слить воду и очистить от косточек.
3. На этом этапе нужно положить в чашу блендера овсянку, орехи, финики и миндальную пасту. Взбить до однородной массы.
4. Из полученной массы сформировать шарики среднего размера.
5. Готовые шарики можно по желанию обвалять в какао, кунжуте или любых других семенах. Готово!
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