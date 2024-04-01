Полезные и вкусные десерты можно готовить из печенья, сметаны, а также шоколада, лаваша и даже фруктов, например, бананов. Если вы хотите придать десерту оригинального вкуса, добавьте ягоды, горький шоколад, какао.

Кулинар поделилась в Instagram поделилась рецептом очень вкусного и легкого десерта из спелых бананов.

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Ингредиенты:

2 очень спелых банана

150 г черного растопленного 56% шоколада

какао

Способ приготовления:

1. Разомните вилкой бананы.

2. Добавьте растопленные шоколад, перемешайте, разлейте в форму.

3. Присыпьте какао перед подачей.

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