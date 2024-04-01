Без сахара, муки, яиц и выпечки: бюджетный шоколадный десерт из двух ингредиентов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Без сахара, муки, яиц и выпечки: бюджетный шоколадный десерт из двух ингредиентов

Полезные и вкусные десерты можно готовить из печенья, сметаны, а также шоколада, лаваша и даже фруктов, например, бананов. Если вы хотите придать десерту оригинального вкуса, добавьте ягоды, горький шоколад, какао. 

Вкусный шоколадный десерт

Кулинар поделилась в Instagram поделилась рецептом очень вкусного и легкого десерта из спелых бананов. 

Рецепт десерта
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Ингредиенты: 

  • 2 очень спелых банана
  • 150 г черного растопленного 56% шоколада
  • какао

Способ приготовления: 

1. Разомните вилкой бананы.

Бананы с шоколадом

2. Добавьте растопленные шоколад, перемешайте, разлейте в форму. 

Приготовление десерта

3. Присыпьте какао перед подачей. 

Готовый десерт

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