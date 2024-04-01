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Без сахара, муки, яиц и выпечки: бюджетный шоколадный десерт из двух ингредиентов
Полезные и вкусные десерты можно готовить из печенья, сметаны, а также шоколада, лаваша и даже фруктов, например, бананов. Если вы хотите придать десерту оригинального вкуса, добавьте ягоды, горький шоколад, какао.
Кулинар поделилась в Instagram поделилась рецептом очень вкусного и легкого десерта из спелых бананов.
Ингредиенты:
- 2 очень спелых банана
- 150 г черного растопленного 56% шоколада
- какао
Способ приготовления:
1. Разомните вилкой бананы.
2. Добавьте растопленные шоколад, перемешайте, разлейте в форму.
3. Присыпьте какао перед подачей.
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