Нутелла – очень вкусная сладкая намазка, которая может стать альтернативой любому десерту. Готовить ее можно с молоком и без, а также с орехами, сухофруктами и даже из слив.

Блогер Наталья поделилась в Instagram рецептом вкусной и полезной домашней нутеллы, которая готовится без сахара, молока и муки.

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Ингредиенты:

сыр тофу – 300 г

орехи сырые – 100 г

курага – 7 шт.

какао порошок – 3 ст. л.

экстракт ванили – 1 ч. л.

подсластитель (добавьте по желанию)

Способ приготовления:⠀

1. Курагу помойте и залейте кипятком на 10 минут.

2. Сыр переложите в блендер, добавьте курагу, какао, орехи, подсластитель, ваниль, все тщательно перебейте блендером 5-7 минут.

3. Переложить в стеклянную банку и поставьте в холодильник.

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