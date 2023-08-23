Без сахара: полезная домашняя нутелла из бюджетных продуктов, которую не нужно варить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт нутеллы с орехами

Нутелла – очень вкусная сладкая намазка, которая может стать альтернативой любому десерту. Готовить ее можно с молоком и без, а также с орехами, сухофруктами и даже из слив.  

Вкусная домашняя нутелла

Блогер Наталья поделилась в Instagram рецептом вкусной и полезной домашней нутеллы, которая готовится без сахара, молока и муки. 

Рецепт нутеллы
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Ингредиенты:

  • сыр тофу – 300 г 
  • орехи сырые – 100 г
  • курага – 7 шт. 
  • какао порошок – 3 ст. л. 
  • экстракт ванили – 1 ч. л. 
  • подсластитель (добавьте по желанию)

Способ приготовления:⠀

1. Курагу помойте и залейте кипятком на 10 минут. 

Ингредиенты для нутеллы

2. Сыр переложите в блендер, добавьте курагу, какао, орехи, подсластитель, ваниль, все тщательно перебейте блендером 5-7 минут. 

Приготовление нутеллы

3. Переложить в стеклянную банку и поставьте в холодильник. 

Готовая нутелла

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