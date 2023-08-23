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Без сахара: полезная домашняя нутелла из бюджетных продуктов, которую не нужно варить
Нутелла – очень вкусная сладкая намазка, которая может стать альтернативой любому десерту. Готовить ее можно с молоком и без, а также с орехами, сухофруктами и даже из слив.
Блогер Наталья поделилась в Instagram рецептом вкусной и полезной домашней нутеллы, которая готовится без сахара, молока и муки.
Ингредиенты:
- сыр тофу – 300 г
- орехи сырые – 100 г
- курага – 7 шт.
- какао порошок – 3 ст. л.
- экстракт ванили – 1 ч. л.
- подсластитель (добавьте по желанию)
Способ приготовления:⠀
1. Курагу помойте и залейте кипятком на 10 минут.
2. Сыр переложите в блендер, добавьте курагу, какао, орехи, подсластитель, ваниль, все тщательно перебейте блендером 5-7 минут.
3. Переложить в стеклянную банку и поставьте в холодильник.
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