Без сахара: полезный домашний лимонад с малиной и лимоном

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Без сахара: полезный домашний лимонад с малиной и лимоном

Летом нужно пить не меньше 1,5 л воды, а еще лучше готовить домашние охлаждающие лимонады, компоты и коктейли, но без алкоголя. 

Вкусный домашний лимонад

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, летнего и охлаждающего лимонада, основа которого – вода, лед и сироп. 

Рецепт лимонада

Ингредиенты:

  • спрайт
  • лимон
  • лед
  • сироп "малина" или домашний джем 

Способ приготовления:

1. В кувшин выложите лед, добавьте сироп, слайсы лимона.

Приготовление лимонада

2. Залейте водой и можно пить.

Готовый малиновый лимонад

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