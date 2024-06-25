Летом нужно пить не меньше 1,5 л воды, а еще лучше готовить домашние охлаждающие лимонады, компоты и коктейли, но без алкоголя.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, летнего и охлаждающего лимонада, основа которого – вода, лед и сироп.

Ингредиенты:

спрайт

лимон

лед

сироп "малина" или домашний джем

Способ приготовления:

1. В кувшин выложите лед, добавьте сироп, слайсы лимона.

2. Залейте водой и можно пить.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: