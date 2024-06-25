Без сахара: полезный домашний лимонад с малиной и лимоном
Летом нужно пить не меньше 1,5 л воды, а еще лучше готовить домашние охлаждающие лимонады, компоты и коктейли, но без алкоголя.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, летнего и охлаждающего лимонада, основа которого – вода, лед и сироп.
Ингредиенты:
- спрайт
- лимон
- лед
- сироп "малина" или домашний джем
Способ приготовления:
1. В кувшин выложите лед, добавьте сироп, слайсы лимона.
2. Залейте водой и можно пить.
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