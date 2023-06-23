Без сала: лучшая намазка к борщу из 3 бюджетных ингредиентов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Паштет из грибов

Шампиньоны и фасоль – продукты, которые идеально сочетаются. Из них можно приготовить вкусный салат, а также ароматную намазку, которая подойдет к борщу. 

Намазка из грибов

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из жареных грибов лука и консервированной фасоли. 

Рецепт паштета
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Ингредиенты:

  • фасоль консервированная в томатном соусе – 200 г
  • шампиньоны – 400 г
  • лук – 80 г
  • специи: соль, перец – по вкусу
  • масло для жарки 

Способ приготовления:

1. Шампиньоны почистите и порежьте на произвольные кусочки. Пожарьте на масле, до момента, пока не выпарится вся жидкость, периодически помешивая.

Лук и грибы

2. Добавьте порезанный лук и обжарьте, пока грибы не станут золотистыми, время от времени перемешивая.

Жареные грибы и лук

3. Переложите в чашу блендера фасоль в томатном соусе, туда же добавьте поджаренные с луком грибы, посолите, поперчите и измельчите все погружным блендером до однородной консистенции.

Приготовление паштета

Дайте паштету остыть и можно есть!

Готовый паштет

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