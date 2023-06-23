Шампиньоны и фасоль – продукты, которые идеально сочетаются. Из них можно приготовить вкусный салат, а также ароматную намазку, которая подойдет к борщу.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из жареных грибов лука и консервированной фасоли.

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Ингредиенты:

фасоль консервированная в томатном соусе – 200 г

шампиньоны – 400 г

лук – 80 г

специи: соль, перец – по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Шампиньоны почистите и порежьте на произвольные кусочки. Пожарьте на масле, до момента, пока не выпарится вся жидкость, периодически помешивая.

2. Добавьте порезанный лук и обжарьте, пока грибы не станут золотистыми, время от времени перемешивая.

3. Переложите в чашу блендера фасоль в томатном соусе, туда же добавьте поджаренные с луком грибы, посолите, поперчите и измельчите все погружным блендером до однородной консистенции.

Дайте паштету остыть и можно есть!

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