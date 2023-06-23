Без сала: лучшая намазка к борщу из 3 бюджетных ингредиентов
Шампиньоны и фасоль – продукты, которые идеально сочетаются. Из них можно приготовить вкусный салат, а также ароматную намазку, которая подойдет к борщу.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из жареных грибов лука и консервированной фасоли.
Ингредиенты:
- фасоль консервированная в томатном соусе – 200 г
- шампиньоны – 400 г
- лук – 80 г
- специи: соль, перец – по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Шампиньоны почистите и порежьте на произвольные кусочки. Пожарьте на масле, до момента, пока не выпарится вся жидкость, периодически помешивая.
2. Добавьте порезанный лук и обжарьте, пока грибы не станут золотистыми, время от времени перемешивая.
3. Переложите в чашу блендера фасоль в томатном соусе, туда же добавьте поджаренные с луком грибы, посолите, поперчите и измельчите все погружным блендером до однородной консистенции.
Дайте паштету остыть и можно есть!
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