Без сельди, майонеза, картофеля и лука: вкусная и полезная вегетарианская "Шуба"

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
3,5 т.
Рецепт салата

Один из самых простых и вкусных домашних салатов – "Шуба", основа которого – вареные овощи, сельдь, майонез. Но, это блюдо можно приготовить и по-другому, например, полностью без сельди, красной рыбы, картофеля, лука, майонеза.

''Шуба'' классическая

Кулинар Мирослава поделилась в Instаgram рецептом вегетарианской "Шубы", которая готовится без сельди, майонеза и картофеля.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • батат
  • свекла
  • авокадо мягкое
  • лайм/лимон
  • веганский майонез
  • веганская "Не икра" на основе чиа и нори

Способ приготовления:

1. Запеките свеклу и батат, завернув каждый овощ в фольгу и готовьте в духовке при 180 С. Батат запекается очень быстро, свекла значительно дольше.

2. Готовые овощи почистите и натрите на крупной терке.

Натертые овощи

3. Авокадо разомните в пюре и добавьте немного сока лайма или лимона, чтобы он не потемнел.

Пюре из авокадо

4. Соберите салат: выложите первым слоем пюре из авокадо, далее веганская икра, морковь, майонез, батат, майонез, авокадо, свекла и майонез.

Готовая ''Шуба''

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