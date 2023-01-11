Один из самых простых и вкусных домашних салатов – "Шуба", основа которого – вареные овощи, сельдь, майонез. Но, это блюдо можно приготовить и по-другому, например, полностью без сельди, красной рыбы, картофеля, лука, майонеза.

Кулинар Мирослава поделилась в Instаgram рецептом вегетарианской "Шубы", которая готовится без сельди, майонеза и картофеля.

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Ингредиенты:

батат

свекла

авокадо мягкое

лайм/лимон

веганский майонез

веганская "Не икра" на основе чиа и нори

Способ приготовления:

1. Запеките свеклу и батат, завернув каждый овощ в фольгу и готовьте в духовке при 180 С. Батат запекается очень быстро, свекла значительно дольше.

2. Готовые овощи почистите и натрите на крупной терке.

3. Авокадо разомните в пюре и добавьте немного сока лайма или лимона, чтобы он не потемнел.

4. Соберите салат: выложите первым слоем пюре из авокадо, далее веганская икра, морковь, майонез, батат, майонез, авокадо, свекла и майонез.

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