Без сельди, майонеза, картофеля и лука: вкусная и полезная вегетарианская "Шуба"
Один из самых простых и вкусных домашних салатов – "Шуба", основа которого – вареные овощи, сельдь, майонез. Но, это блюдо можно приготовить и по-другому, например, полностью без сельди, красной рыбы, картофеля, лука, майонеза.
Кулинар Мирослава поделилась в Instаgram рецептом вегетарианской "Шубы", которая готовится без сельди, майонеза и картофеля.
Ингредиенты:
- батат
- свекла
- авокадо мягкое
- лайм/лимон
- веганский майонез
- веганская "Не икра" на основе чиа и нори
Способ приготовления:
1. Запеките свеклу и батат, завернув каждый овощ в фольгу и готовьте в духовке при 180 С. Батат запекается очень быстро, свекла значительно дольше.
2. Готовые овощи почистите и натрите на крупной терке.
3. Авокадо разомните в пюре и добавьте немного сока лайма или лимона, чтобы он не потемнел.
4. Соберите салат: выложите первым слоем пюре из авокадо, далее веганская икра, морковь, майонез, батат, майонез, авокадо, свекла и майонез.
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