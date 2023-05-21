Как только на улице потеплело, сразу хочется чего-нибудь прохладного и очень вкусного. К примеру, мороженое, которое можно приготовить в домашних условиях. Для приготовления обычно требуется несколько ингредиентов и совсем мало времени.

Фудблогер Мария Штефан (mashe.nka_94) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего шоколадного мороженого "Эскимо" из творога, в состав которого не входят сливки, яйца и сахар. Готовится оно всего 2 минуты.

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Ингредиенты:

творог – 200 г

шоколад молочный – 90 г

Способ приготовления:

1. Для начала нужно поломать шоколад на меньшие куски и растопить на водяной бане или в микроволновке.

2. Растопленный шоколад добавить в творог. Перемешать и взбить погружным бленедером до однородной густой массы.

3. Получившуюся массу переложить в форму, застеленную пергаментом. Сверху разровнять, накрыть пергаментом и оставить в холодильнике или морозилке до полного застывания.

4. Когда мороженое застынет, порезать его на меньшие куски и по желанию можно посыпать кокосовой стружкой. Готово!

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