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Без сырых яиц: безопасный домашний майонез за 1 минуту
Домашний майонез можно готовить из сырых яиц, а также из молока. Для того, чтобы он был густым, нужно обязательно добавить растительное масло. А для яркого вкуса просто добавьте специи, лимонный сок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего майонеза из молока, с лимонным соком и без яиц.
Ингредиенты:
- 150 мл. не обезжиренного обыкновенного молока
- 300 мл. рафинированного подсолнечного масла
- 1 ч.л. сахара
- 0,5 ч. л. соли
- 1 ч. л. горчицы без приложений
- 3 ст. л. сока лимона
Способ приготовления:
1. Влейте в банку молоко, добавьте масло, сок лимона и перебейте блендером до густого состояния.
2. Добавьте соль, сахар, горчицу и снова перебейте.
Готовый майонез храните в холодильнике.
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