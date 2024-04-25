Домашний майонез можно готовить из сырых яиц, а также из молока. Для того, чтобы он был густым, нужно обязательно добавить растительное масло. А для яркого вкуса просто добавьте специи, лимонный сок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего майонеза из молока, с лимонным соком и без яиц.

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Ингредиенты:

150 мл. не обезжиренного обыкновенного молока

300 мл. рафинированного подсолнечного масла

1 ч.л. сахара

0,5 ч. л. соли

1 ч. л. горчицы без приложений

3 ст. л. сока лимона

Способ приготовления:

1. Влейте в банку молоко, добавьте масло, сок лимона и перебейте блендером до густого состояния.

2. Добавьте соль, сахар, горчицу и снова перебейте.

Готовый майонез храните в холодильнике.

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