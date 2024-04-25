Без сырых яиц: безопасный домашний майонез за 1 минуту

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Без сырых яиц: безопасный домашний майонез за 1 минуту

Домашний майонез можно готовить из сырых яиц, а также из молока. Для того, чтобы он был густым, нужно обязательно добавить растительное масло. А для яркого вкуса просто добавьте специи, лимонный сок.

Из чего приготовить домашний майонез

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего майонеза из молока, с лимонным соком и без яиц.

Домашний майонез
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Ингредиенты: 

  • 150 мл. не обезжиренного обыкновенного молока
  • 300 мл. рафинированного подсолнечного масла
  • 1 ч.л. сахара
  • 0,5 ч. л. соли
  • 1 ч. л. горчицы без приложений
  • 3 ст. л. сока лимона

Способ приготовления: 

1. Влейте в банку молоко, добавьте масло, сок лимона и перебейте блендером до густого состояния.

Молоко и масло для майонеза

2. Добавьте соль, сахар, горчицу и снова перебейте.

Приготовление майонеза

Готовый майонез храните в холодильнике.

Салат с домашним майонезом

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