Без сырых яиц, крема и печенья: самый легкий "Тирамису" за 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Без сырых яиц, крема и печенья: самый легкий 'Тирамису' за 5 минут

Десерт, который любят практически все – легкий и вкусный "Тирамису". Но, стоит отметить, что в классическом виде этот десерт готовится с сырыми яйцами и с печеньем савоярди. Но, вы с легкостью приготовите его и без этим продуктов. 

Вкусный ''Тирамису'' без печенья

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Тирамису" без крема и савоярди. 

Рецепт десерта
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Ингредиенты: 

  • 260 г греческого йогурта 6%
  • 30 г ванильного протеина
  • 50 г рисовых хлебцев
  • кофе
  • какао

Способ приготовления: 

1. Смешайте йогурт с протеином. 

Крем для десерта

2. Заварите 50 мл кофе (можно растворимый, если нет натурального). 

Кофе для приготовления десерта

3. Хлебцы пропитайте кофе и соберите мини-тортик смазывая слои кремом.

Приготовление десерта

4. Сверху посыпьте какао и можно есть сразу, оставлять для пропитки не надо – он сразу достаточно вкусный. 

Готовый ''Тирамису''

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