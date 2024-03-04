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Без сырых яиц, крема и печенья: самый легкий "Тирамису" за 5 минут
Десерт, который любят практически все – легкий и вкусный "Тирамису". Но, стоит отметить, что в классическом виде этот десерт готовится с сырыми яйцами и с печеньем савоярди. Но, вы с легкостью приготовите его и без этим продуктов.
Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Тирамису" без крема и савоярди.
Ингредиенты:
- 260 г греческого йогурта 6%
- 30 г ванильного протеина
- 50 г рисовых хлебцев
- кофе
- какао
Способ приготовления:
1. Смешайте йогурт с протеином.
2. Заварите 50 мл кофе (можно растворимый, если нет натурального).
3. Хлебцы пропитайте кофе и соберите мини-тортик смазывая слои кремом.
4. Сверху посыпьте какао и можно есть сразу, оставлять для пропитки не надо – он сразу достаточно вкусный.
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