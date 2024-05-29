Без теста и выпечки: легкий творожный десерт с фруктами за 10 минут
Десерты – это не обязательно всегда тесто и сахар. Прекрасной альтернативой может быть сметана, йогурт, белки, ягоды, фрукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого десерта из кисломолочным сыром и консервированными ананасами.
Ингредиенты:
- сыр кисломолочный (от 5% жирности) – 800 г
- желатин быстрорастворимый – 30 г+100 мл воды холодной
- консервированные ананасы (сладкие) – 1 банка (580 г стандартная банка: 200 мл сок ананасовый и ананас 380 г)
Способ приготовления:
1. К желатину добавьте воду холодную, перемешайте и отставьте набухать.
2. Кисломолочный творог перебейте блендером до однородной консистенции, добавьте сок ананаса, жидкий желатин (растопите 25 секунд в микроволновке или на водяной бане, но чтобы не был горячий).
3. Добавьте в эту смесь порезанные небольшими кусочками ананасы и по желанию сахар.
4. Переложите массу в форму, разровняйте, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник до полного застывания.
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