Без теста и выпечки: легкий творожный десерт с фруктами за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Без теста и выпечки: легкий творожный десерт с фруктами за 10 минут

Десерты – это не обязательно всегда тесто и сахар. Прекрасной альтернативой может быть сметана, йогурт, белки, ягоды, фрукты. 

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого десерта из кисломолочным сыром и консервированными ананасами. 

Рецепт десерта

Ингредиенты:

  • сыр кисломолочный (от 5% жирности) – 800 г
  • желатин быстрорастворимый – 30 г+100 мл воды холодной
  • консервированные ананасы (сладкие) – 1 банка (580 г стандартная банка: 200 мл сок ананасовый и ананас 380 г)

Способ приготовления: 

1. К желатину добавьте воду холодную, перемешайте и отставьте набухать.

Желатин с водой

2.  Кисломолочный творог перебейте блендером до однородной консистенции, добавьте сок ананаса, жидкий желатин (растопите 25 секунд в микроволновке или на водяной бане, но чтобы не был горячий).

Творожная смесь

3. Добавьте в эту смесь порезанные небольшими кусочками ананасы и по желанию сахар. 

Приготовление десерта

4. Переложите массу в форму, разровняйте, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник до полного застывания.

Готовый десерт

Также на OBOZ.UA сообщалось, как правильно приготовить торфяной пирог с вишней к чаю. 

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