Десерты – это не обязательно всегда тесто и сахар. Прекрасной альтернативой может быть сметана, йогурт, белки, ягоды, фрукты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого десерта из кисломолочным сыром и консервированными ананасами.

Ингредиенты:

сыр кисломолочный (от 5% жирности) – 800 г

желатин быстрорастворимый – 30 г+100 мл воды холодной

консервированные ананасы (сладкие) – 1 банка (580 г стандартная банка: 200 мл сок ананасовый и ананас 380 г)

Способ приготовления:

1. К желатину добавьте воду холодную, перемешайте и отставьте набухать.

2. Кисломолочный творог перебейте блендером до однородной консистенции, добавьте сок ананаса, жидкий желатин (растопите 25 секунд в микроволновке или на водяной бане, но чтобы не был горячий).

3. Добавьте в эту смесь порезанные небольшими кусочками ананасы и по желанию сахар.

4. Переложите массу в форму, разровняйте, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник до полного застывания.

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