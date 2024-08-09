Без теста и выпечки: летний творожный десерт с ягодами

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт десерта

Летом лучше всего готовьте вкусные и легкие десерты, лучше всего не из теста, а из творога, желе, печенья. Для яркого вкуса добавьте ягоды, фрукты. 

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Творожный десерт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого десерта из творога, с ягодами и желатином. 

Рецепт десерта

Ингредиенты: 

  • Сыр кисломолочный – 300 г
  • Сметана/греческий йогурт – 300 г
  • Цедра лимона – 1 шт
  • Сахарная пудра – 3 ст.л
  • Желатин – 15 г + вода – 100 мл
  • Ягоды или фрукты – 200 г

Способ приготовления: 

1. Желатин залейте водой и оставьте набухать.

Желатин с водой

2. Творог, сметану, пудру, цедру лимона перебейте погружным блендером. Добавьте растопленный желатин и снова все перебейте  до однородности.

Творожная смесь

3. Форму застелите пленкой и смажьте каплей масла. Вылейте 1/2 часть сырной массы, выложите фрукты, ягоды и вылейте оставшуюся сырную массу.

Творог с ягодами

4. Отправьте на ночь в холодильник.

Готовый десерт

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