Без теста и выпечки: летний творожный десерт с ягодами
Летом лучше всего готовьте вкусные и легкие десерты, лучше всего не из теста, а из творога, желе, печенья. Для яркого вкуса добавьте ягоды, фрукты.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого десерта из творога, с ягодами и желатином.
Ингредиенты:
- Сыр кисломолочный – 300 г
- Сметана/греческий йогурт – 300 г
- Цедра лимона – 1 шт
- Сахарная пудра – 3 ст.л
- Желатин – 15 г + вода – 100 мл
- Ягоды или фрукты – 200 г
Способ приготовления:
1. Желатин залейте водой и оставьте набухать.
2. Творог, сметану, пудру, цедру лимона перебейте погружным блендером. Добавьте растопленный желатин и снова все перебейте до однородности.
3. Форму застелите пленкой и смажьте каплей масла. Вылейте 1/2 часть сырной массы, выложите фрукты, ягоды и вылейте оставшуюся сырную массу.
4. Отправьте на ночь в холодильник.
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