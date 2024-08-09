Летом лучше всего готовьте вкусные и легкие десерты, лучше всего не из теста, а из творога, желе, печенья. Для яркого вкуса добавьте ягоды, фрукты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого десерта из творога, с ягодами и желатином.

Ингредиенты:

Сыр кисломолочный – 300 г

Сметана/греческий йогурт – 300 г

Цедра лимона – 1 шт

Сахарная пудра – 3 ст.л

Желатин – 15 г + вода – 100 мл

Ягоды или фрукты – 200 г

Способ приготовления:

1. Желатин залейте водой и оставьте набухать.

2. Творог, сметану, пудру, цедру лимона перебейте погружным блендером. Добавьте растопленный желатин и снова все перебейте до однородности.

3. Форму застелите пленкой и смажьте каплей масла. Вылейте 1/2 часть сырной массы, выложите фрукты, ягоды и вылейте оставшуюся сырную массу.

4. Отправьте на ночь в холодильник.

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