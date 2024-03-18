Без теста и выпечки: нежный маковый торт к чаю

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт десерта

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный торт без выпекания, тогда возьмите для основы печенье или лаваш, яблоки, желе, птичье молоко. Для более яркого вкуса добавьте орехи, сгущенное молоко, соленую карамель, мак, ягоды, белый и черный шоколад.

Вкусный маковый торт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень быстрого в приготовлении торта из печенья, с маком и манкой. 

Вкусный маковый торт
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Ингредиенты: 

  • мак – 200 г
  • молоко – 700 мл
  • сахар – 80-100 г
  • сливочное масло – 150 г
  • манка – 4 ст. л.
  • ванильный сахар – пакетик
  • печенье "К кофе" – 300 г
  • шоколад + сливки для покрытия 

Способ приготовления: 

1. В кастрюлю всыпьте мак, сахар, ванильный сахар, манку и залейте молоком.  Перемешайте и варите на небольшом огне до загустения, постоянно помешивая.

Маковая смесь

2. Добавьте масло и снова хорошо перемешайте, дайте массе немного остыть.

Маковая смесь с манкой

3. Печенье измельчите в блендере, перемешайте с маковой массой.

Печенье для торта

4. Переложите в разъемную форму, украсьте по вкусу. Оставьте на несколько часов в холодильнике. 

Готовый торт

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