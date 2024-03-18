Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный торт без выпекания, тогда возьмите для основы печенье или лаваш, яблоки, желе, птичье молоко. Для более яркого вкуса добавьте орехи, сгущенное молоко, соленую карамель, мак, ягоды, белый и черный шоколад.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень быстрого в приготовлении торта из печенья, с маком и манкой.

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Ингредиенты:

мак – 200 г

молоко – 700 мл

сахар – 80-100 г

сливочное масло – 150 г

манка – 4 ст. л.

ванильный сахар – пакетик

печенье "К кофе" – 300 г

шоколад + сливки для покрытия

Способ приготовления:

1. В кастрюлю всыпьте мак, сахар, ванильный сахар, манку и залейте молоком. Перемешайте и варите на небольшом огне до загустения, постоянно помешивая.

2. Добавьте масло и снова хорошо перемешайте, дайте массе немного остыть.

3. Печенье измельчите в блендере, перемешайте с маковой массой.

4. Переложите в разъемную форму, украсьте по вкусу. Оставьте на несколько часов в холодильнике.

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