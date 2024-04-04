Без теста и яиц: насыпной яблочный пирог к чаю
Пироги с яблоками можно готовить с обычным дрожжевым тестом, а также использовать лаваш, тесто фило. Стоит отметить, что яблоки хорошо сочетаются с корицей, а чтобы яблоки не теряли цвет, кулинары советуют добавить лимонный сок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого и вкусного яблочного пирога, который готовится без теста.
Ингредиенты:
Сухая смесь:
- 200 г манки
- 200 г муки
- 150 г сахара
- 1 ч. л. соды
- щепотка соли
Начинка:
- 140 г сливочного масла
- 7 яблок+1 ст. л. лимонного сока+1 ст. л. сахара
Способ приготовления:
1. Смешайте манку, муку, сахар, соду и соль.
2. Яблоки очистите и натрите, добавьте сок лимона и сахар.
3. Сухую смесь разделите на 4 части, яблоки разделите на 3 части.
4. Выложите в форму 1/2 натертого сливочного масла, 1/4 сухой массы, 1/3 яблока, далее сухая смесь, яблоки, сухая смесь, яблоки, сухая смесь – масло.
5. Выпекайте 45 минут при 180 С.
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