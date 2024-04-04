Без теста и яиц: насыпной яблочный пирог к чаю

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт яблочного пирога

Пироги с яблоками можно готовить с обычным дрожжевым тестом, а также использовать лаваш, тесто фило. Стоит отметить, что яблоки хорошо сочетаются с корицей, а чтобы яблоки не теряли цвет, кулинары советуют добавить лимонный сок. 

Яблочный пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого и вкусного яблочного пирога, который готовится без теста.

Рецепт пирога
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Ингредиенты:

Сухая смесь:

  • 200 г манки
  • 200 г муки
  • 150 г сахара
  • 1 ч. л. соды
  • щепотка соли

Начинка:

  • 140 г сливочного масла
  • 7 яблок+1 ст. л. лимонного сока+1 ст. л. сахара

Способ приготовления:

1. Смешайте манку, муку, сахар, соду и соль.

Мучная смесь для пирога

2. Яблоки очистите и натрите, добавьте сок лимона и сахар.

Тертое яблоко

3. Сухую смесь разделите на 4 части, яблоки разделите на 3 части.

Приготовление пирога

4. Выложите в форму 1/2 натертого сливочного масла, 1/4 сухой массы, 1/3 яблока, далее сухая смесь, яблоки, сухая смесь, яблоки, сухая смесь – масло.

Сколько выпекать пирог

5. Выпекайте 45 минут при 180 С.

Готовый яблочный пирог

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