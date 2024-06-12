Без теста: насыпной яблочный пирог к чаю
Если вы хотите приготовить очень легкий, вкусный пирог, выбирайте для этого яблоки, а вместо теста возьмите просто муку и тертое сливочное масло.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яблочного пирога, который готовится без замеса теста.
Ингредиенты:
- 200 г манки
- 200 г муки
- 150 г сахара
- 1 ч л соды
- щепотка соли
- 140 г сливочного масла
- 7 яблок+1 ст л лимонного сока+1 ст л сахара
Способ приготовления:
1. Яблоки очистите и натрите, добавьте сок лимона и сахар.
2. Сухую смесь разделите на 4 части, яблоки разделите на 3 части.
3. Выложите в форму 1/2 натертого сливочного масла, 1/4 сухой массы, 1/3 яблока, далее сухая смесь, яблоки, сухая смесь, яблоки, сухая смесь – масло.
Выпекайте пирог 45 минут при 180 С.
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