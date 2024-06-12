Без теста: насыпной яблочный пирог к чаю

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
180
Без теста: насыпной яблочный пирог к чаю

Если вы хотите приготовить очень легкий, вкусный пирог, выбирайте для этого яблоки, а вместо теста возьмите просто муку и тертое сливочное масло. 

Вкусный яблочный пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яблочного пирога, который готовится без замеса теста.

Рецепт пирога

Ингредиенты:

  • 200 г манки
  • 200 г муки
  • 150 г сахара
  • 1 ч л соды
  • щепотка соли
  • 140 г сливочного масла
  • 7 яблок+1 ст л лимонного сока+1 ст л сахара

Способ приготовления:

1. Яблоки очистите и натрите, добавьте сок лимона и сахар.

Тертые яблоки

2. Сухую смесь разделите на 4 части, яблоки разделите на 3 части.

Мука для приготовления пирога

3. Выложите в форму 1/2 натертого сливочного масла, 1/4 сухой массы, 1/3 яблока, далее сухая смесь, яблоки, сухая смесь, яблоки, сухая смесь – масло.

Приготовление пирога слоями

Выпекайте пирог 45 минут при 180 С.

Готовый пирог из яблок

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