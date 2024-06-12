Если вы хотите приготовить очень легкий, вкусный пирог, выбирайте для этого яблоки, а вместо теста возьмите просто муку и тертое сливочное масло.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яблочного пирога, который готовится без замеса теста.

Ингредиенты:

200 г манки

200 г муки

150 г сахара

1 ч л соды

щепотка соли

140 г сливочного масла

7 яблок+1 ст л лимонного сока+1 ст л сахара

Способ приготовления:

1. Яблоки очистите и натрите, добавьте сок лимона и сахар.

2. Сухую смесь разделите на 4 части, яблоки разделите на 3 части.

3. Выложите в форму 1/2 натертого сливочного масла, 1/4 сухой массы, 1/3 яблока, далее сухая смесь, яблоки, сухая смесь, яблоки, сухая смесь – масло.

Выпекайте пирог 45 минут при 180 С.

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