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Без теста: полезная запеканка из рыбы, с соусом, луком и морковью
Если вы хотите вкусно приготовить рыбу, лучше всего – запекать ее, готовить в кляре. А еще из рыбного филе можно приготовить вкусный пирог, запеканки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной и простой в приготовлении рыбной запеканки.
Ингредиенты:
- Филе тилапии – 600г (можно любую)
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Специи по вкусу
Для соуса:
- Сыр – 50 г
- Яйца – 2 шт
- Сметана – 100 г
- Специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Филе порежьте пополам, посолите, поперчите.
2. Морковь и лук пожарьте до золотистости.
3. Взбейте яйца, добавьте тертый твердый сыр, сметану и специи.
4. Выложите филе в форму, чередуя слои с зажаркой и полейте соусом.
5. Запекайте до готовности.
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