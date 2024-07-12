Если вы хотите вкусно приготовить рыбу, лучше всего – запекать ее, готовить в кляре. А еще из рыбного филе можно приготовить вкусный пирог, запеканки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной и простой в приготовлении рыбной запеканки.

Ингредиенты:

Филе тилапии – 600г (можно любую)

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Специи по вкусу

Для соуса:

Сыр – 50 г

Яйца – 2 шт

Сметана – 100 г

Специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе порежьте пополам, посолите, поперчите.

2. Морковь и лук пожарьте до золотистости.

3. Взбейте яйца, добавьте тертый твердый сыр, сметану и специи.

4. Выложите филе в форму, чередуя слои с зажаркой и полейте соусом.

5. Запекайте до готовности.

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