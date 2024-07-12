Без теста: полезная запеканка из рыбы, с соусом, луком и морковью

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Без теста: полезная запеканка из рыбы, с соусом, луком и морковью

Если вы хотите вкусно приготовить рыбу, лучше всего – запекать ее, готовить в кляре. А еще из рыбного филе можно приготовить вкусный пирог, запеканки. 

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Как вкусно приготовить рыбу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной и простой в приготовлении рыбной запеканки. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Филе тилапии – 600г (можно любую)
  • Морковь – 1 шт. 
  • Лук – 1 шт. 
  • Специи по вкусу

Для соуса:

  • Сыр – 50 г
  • Яйца – 2 шт
  • Сметана – 100 г
  • Специи по вкусу

Способ приготовления: 

1. Филе порежьте пополам, посолите, поперчите.

Сырая рыба

2. Морковь и лук пожарьте до золотистости.

Зажарка для рыбы

3. Взбейте яйца, добавьте тертый твердый сыр, сметану и специи.

Соус для блюда

4. Выложите филе в форму, чередуя слои с зажаркой и полейте соусом.

Приготовление блюда

5. Запекайте до готовности.

Готовая запеканка

Также на OBOZ.UA сообщалось, как вкусно приготовить зпеченный минтай с зажаркой и маринадом. 

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