Без теста, выпечки, яиц, сахара для перекуса: легкий десерт за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Без теста, выпечки, яиц, сахара для перекуса: легкий десерт за 10 минут

Вкусные десерты можно готовить не только из теста, но еще и из печенья, лаваша, желе, сметаны, печенья савоярди. 

Торт без выпечки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта без выпечки, с бананом и какао.

Рецепт десерта
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Ингредиенты: 

  • печенье 
  • 500 г сметаны 20%
  • 90 г сахарной пудры
  • 1 банан
  • какао

Способ приготовления:

1. Взбейте сметану с сахарной пудрой.

Крем для десерта

2. Порежьте бананы.

Бананы для десерта

3. Соберите десерт слоями: 1-несколько ложек крема на дно формы, 2- печенье, 3-крем, 4-банан, 5-крем, 6-печенье, 7-крем, 8-печенье, 9-крем, 10-банан, 11-крем, 12-печенье, 13-крем, 14- какао. 

Приготовление десерта

4. Накройте десерт крышкой или пленкой и в холодильник на 2-3 часа. 

Готовый десерт

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