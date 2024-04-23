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Без теста, выпечки, яиц, сахара для перекуса: легкий десерт за 10 минут
Вкусные десерты можно готовить не только из теста, но еще и из печенья, лаваша, желе, сметаны, печенья савоярди.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта без выпечки, с бананом и какао.
Ингредиенты:
- печенье
- 500 г сметаны 20%
- 90 г сахарной пудры
- 1 банан
- какао
Способ приготовления:
1. Взбейте сметану с сахарной пудрой.
2. Порежьте бананы.
3. Соберите десерт слоями: 1-несколько ложек крема на дно формы, 2- печенье, 3-крем, 4-банан, 5-крем, 6-печенье, 7-крем, 8-печенье, 9-крем, 10-банан, 11-крем, 12-печенье, 13-крем, 14- какао.
4. Накройте десерт крышкой или пленкой и в холодильник на 2-3 часа.
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