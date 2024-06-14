Без теста, яиц и выпечки: легкий летний десерт панна-котта из сливок и клубники

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт десерта

Если вы хотите приготовить вкусный, летний и очень нежный и легкий десерт, идеальным вариантом будет панна-котта. 

Вкусная панна-котта

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень нежного, вкусного летнего десерта, основа которой – сливки и клубника. 

Рецепт десерта

Ингредиенты: 

  • 8 г желатина + 60 г воды
  • 500 г 33% сливок
  • 70 г сахарной пудры или сгущенки + 10 г ванильного сахара
  • 8 г желатина + 60 г воды
  • 300 г свежих ягод – клубники, вишни или другие
  • 2-3 ст.л сахара

Способ приготовления: 

1. Залейте водой желатин, оставьте набухнуть.

Желатин для приготовления десерта

2. Взбейте жирные сливки с сахарной пудрой,

Сливки с сахаром

3. Растопите набухший желатин и влейте в сливки, добавьте ванильный сахар, размешайте и налейте по креманкам. Оставьте в холодильнике до застывания.

Приготовление десерта

4. Ягодный слой: в кастрюлю всыпьте сахар и свежие промытые ягоды. Перемешайте и  доведите до кипения, проварите 3-4 минуты. Дайте немного остыть. 

Ягоды для десерта

5. Добавьте желатин к ягодам, хорошо вымешайте, чтобы желатин не сбился в комочки. Дайте остыть до едва теплого состояния, и тогда переложите в креманки, на уже застывший белый слой.

Готовый десерт

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