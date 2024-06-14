Без теста, яиц и выпечки: легкий летний десерт панна-котта из сливок и клубники
Если вы хотите приготовить вкусный, летний и очень нежный и легкий десерт, идеальным вариантом будет панна-котта.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень нежного, вкусного летнего десерта, основа которой – сливки и клубника.
Ингредиенты:
- 8 г желатина + 60 г воды
- 500 г 33% сливок
- 70 г сахарной пудры или сгущенки + 10 г ванильного сахара
- 8 г желатина + 60 г воды
- 300 г свежих ягод – клубники, вишни или другие
- 2-3 ст.л сахара
Способ приготовления:
1. Залейте водой желатин, оставьте набухнуть.
2. Взбейте жирные сливки с сахарной пудрой,
3. Растопите набухший желатин и влейте в сливки, добавьте ванильный сахар, размешайте и налейте по креманкам. Оставьте в холодильнике до застывания.
4. Ягодный слой: в кастрюлю всыпьте сахар и свежие промытые ягоды. Перемешайте и доведите до кипения, проварите 3-4 минуты. Дайте немного остыть.
5. Добавьте желатин к ягодам, хорошо вымешайте, чтобы желатин не сбился в комочки. Дайте остыть до едва теплого состояния, и тогда переложите в креманки, на уже застывший белый слой.
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