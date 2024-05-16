Без теста, яиц, сахара и выпечки: самый вкусный шоколадный десерт за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
210
Без теста, яиц, сахара и выпечки: самый вкусный шоколадный десерт за 10 минут

Десерты можно готовить не только из теста и муки, но также из фруктов, например бананов, которые отлично сочетаются с шоколадом. 

Диетический десерт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого в приготовлении десерта из бананов и шоколада. 

Рецепт десерта
Видео дня

Ингредиенты:

  • банан – 300 г 
  • шоколад темный 75%-85% – 200 г
  • корица молотая – 1 ч. л.

Способ приготовления: 

1. На водяной бане растопите шоколад.

Шоколад для десерта

2. Бананы перебейте блендером в пюре.

Банановое пюре

3. Смешайте банан и шоколад, добавьте корицу. Корица не является обязательным ингредиентом. Перемешайте массу до однородности. В процессе перемешивания масса начнет густеть.

Шоколадная основа для десерта

4. Вылейте в форму, застеленную пищевой пленкой, разровняйте и отправьте в морозильную камеру на 1-2 часа.

Сколько готовится десерт

Когда десерт застынет, достать из формы. Снимите пергамент, порежьте на порции. 

Готовый шоколадный десерт

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты