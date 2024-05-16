Десерты можно готовить не только из теста и муки, но также из фруктов, например бананов, которые отлично сочетаются с шоколадом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого в приготовлении десерта из бананов и шоколада.

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Ингредиенты:

банан – 300 г

шоколад темный 75%-85% – 200 г

корица молотая – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. На водяной бане растопите шоколад.

2. Бананы перебейте блендером в пюре.

3. Смешайте банан и шоколад, добавьте корицу. Корица не является обязательным ингредиентом. Перемешайте массу до однородности. В процессе перемешивания масса начнет густеть.

4. Вылейте в форму, застеленную пищевой пленкой, разровняйте и отправьте в морозильную камеру на 1-2 часа.

Когда десерт застынет, достать из формы. Снимите пергамент, порежьте на порции.

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