Без теста, яиц, сахара и выпечки: самый вкусный шоколадный десерт за 10 минут
Десерты можно готовить не только из теста и муки, но также из фруктов, например бананов, которые отлично сочетаются с шоколадом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого в приготовлении десерта из бананов и шоколада.
Ингредиенты:
- банан – 300 г
- шоколад темный 75%-85% – 200 г
- корица молотая – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. На водяной бане растопите шоколад.
2. Бананы перебейте блендером в пюре.
3. Смешайте банан и шоколад, добавьте корицу. Корица не является обязательным ингредиентом. Перемешайте массу до однородности. В процессе перемешивания масса начнет густеть.
4. Вылейте в форму, застеленную пищевой пленкой, разровняйте и отправьте в морозильную камеру на 1-2 часа.
Когда десерт застынет, достать из формы. Снимите пергамент, порежьте на порции.
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