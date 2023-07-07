Икра – это популярная консервация из кабачков на зиму. Ее можно есть самостоятельно и как намазку на бутерброды, подавать на ежедневный и праздничный стол.

Фудблогер Марина Кожара (kozhara__marina) на своей странице в Instagram поделилась рецептом кабачковой икры на зиму, которую вы приготовите без уксуса и стерилизации.

Ингредиенты:

кабачки – 6 кг

лук – 1 кг

масло растительное – 0,5 л

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томатная паста – 0,5 л

майонез 67% – 0,5 л

лимонная кислота – 1 ч. л.

сахар – 3 ст. л.

куриная мельница – 1 п

Способ приготовления:

1. Сначала почистить кабачки и лук, смолоть овощи через мясорубку.

2. Получившуюся массу переложить в кастрюлю и поставить на огонь. Довести до кипения и варить 2 часа.

3. Когда пройдет отведенное время, добавить остальные ингредиенты: масло, томатную пасту, майонез, лимонную кислоту, сахар, мивину. Готовить еще 1,5 часа.

4. После этого горячую икру разложить в стерильные банки и закатать стерильными крышками. Готово!

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