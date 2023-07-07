Без уксуса и стерилизации: как приготовить кабачковую икру на зиму
Икра – это популярная консервация из кабачков на зиму. Ее можно есть самостоятельно и как намазку на бутерброды, подавать на ежедневный и праздничный стол.
Фудблогер Марина Кожара (kozhara__marina) на своей странице в Instagram поделилась рецептом кабачковой икры на зиму, которую вы приготовите без уксуса и стерилизации.
Ингредиенты:
- кабачки – 6 кг
- лук – 1 кг
- масло растительное – 0,5 л
- томатная паста – 0,5 л
- майонез 67% – 0,5 л
- лимонная кислота – 1 ч. л.
- сахар – 3 ст. л.
- куриная мельница – 1 п
Способ приготовления:
1. Сначала почистить кабачки и лук, смолоть овощи через мясорубку.
2. Получившуюся массу переложить в кастрюлю и поставить на огонь. Довести до кипения и варить 2 часа.
3. Когда пройдет отведенное время, добавить остальные ингредиенты: масло, томатную пасту, майонез, лимонную кислоту, сахар, мивину. Готовить еще 1,5 часа.
4. После этого горячую икру разложить в стерильные банки и закатать стерильными крышками. Готово!
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