Икра – это популярная консервация из кабачков на зиму. Ее можно есть самостоятельно и как намазку на бутерброды, подавать на ежедневный и праздничный стол. К тому же закуску не обязательно стерилизовать – существует более простая альтернатива.

В одном из кулинарных блогов (sugaring.ostrog.solodkaledi) в Instagram был опубликован рецепт ленивой кабачковой икры с плавленым сыром.

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт

морковь – 1-2 шт

лук – 2 шт

чеснок – 2-3 зубчика

майонез – 2 ст. л.

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томатная паста – 2 ст. л.

соль, сахар, перец, любимые приправы

плавленый сырок – 1 шт

Способ приготовления:

1. Измельчить лук, натереть морковь на терке. Обжарить вместе до мягкости.

2. Натереть на терке кабачки и добавить к овощам. Тушить несколько минут до мягкости.

3. Выжать через перс чеснок, добавить специи, майонез и томатную пасту. Тушить до тех пор, пока масса не станет однородной, а овощи – мягкими.

4. После этого переложить овощи в чашу блендера, добавить порезанный сырок. Взбить все до однородности.

5. Получившуюся массу переложить в банку и хранить в холодильнике. Готово!

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