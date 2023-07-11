Без уксуса и стерилизации: ленивая кабачковая икра за 20 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Без уксуса и стерилизации: ленивая кабачковая икра за 20 минут

Икра – это популярная консервация из кабачков на зиму. Ее можно есть самостоятельно и как намазку на бутерброды, подавать на ежедневный и праздничный стол. К тому же закуску не обязательно стерилизовать – существует более простая альтернатива.

В одном из кулинарных блогов (sugaring.ostrog.solodkaledi) в Instagram был опубликован рецепт ленивой кабачковой икры с плавленым сыром.

Рецепт ленивой кабачковой икры с плавленым сыром

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт
  • морковь – 1-2 шт
  • лук – 2 шт
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • майонез – 2 ст. л.
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  • томатная паста – 2 ст. л.
  • соль, сахар, перец, любимые приправы
  • плавленый сырок – 1 шт

Способ приготовления:

1. Измельчить лук, натереть морковь на терке. Обжарить вместе до мягкости.

2. Натереть на терке кабачки и добавить к овощам. Тушить несколько минут до мягкости.

Кабачковая икра без уксуса и стерилизации

3. Выжать через перс чеснок, добавить специи, майонез и томатную пасту. Тушить до тех пор, пока масса не станет однородной, а овощи – мягкими.

4. После этого переложить овощи в чашу блендера, добавить порезанный сырок. Взбить все до однородности.

Ленивая кабачковая икра

5. Получившуюся массу переложить в банку и хранить в холодильнике. Готово!

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