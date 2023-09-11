Лечо – это пряная и вкусная овощная закуска, которую готовят из летних овощей: сладкого болгарского перца, помидоров и даже кабачков. Для яркого вкуса блюдо можно дополнить пикантными специями или чесноком.

Фудблогер Юлия Ковальчук (channelvo_ua) на своей странице в Instagram поделилась рецептом лечо из помидоров и перца на зиму.

Ингредиенты:

помидоры – 2 кг

болгарский перец – 3 кг

сахар – 1 стакан (180 г)

растительное масло – 1 стакан (200 мл)

каменная соль – 2 ст. л. (по вкусу)

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Способ приготовления:

1. Для начала нужно помыть и смолоть помидоры через мясорубку.

2. К полученному томатному пюре добавить сахар, соль, растительное масло. Все тщательно перемешать.

3. Поставить массу на средний огонь и постоянно помешивая довести до кипения.

4. В это время почистить и порезать перец, добавить его в кипящую массу. Довести все до кипения и готовить еще 15 минут. Перец должен быть мягкий, но не распадаться.

5. За 5 минут до окончания приготовления добавить лавровые листья и горошины перца.

6. На этом этапе нужно разложить лечо в стерильные банки и закатать крышками. Готово!

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