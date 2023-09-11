Без уксуса и стерилизации: рецепт вкуснейшего лечо из перца на зиму
Лечо – это пряная и вкусная овощная закуска, которую готовят из летних овощей: сладкого болгарского перца, помидоров и даже кабачков. Для яркого вкуса блюдо можно дополнить пикантными специями или чесноком.
Фудблогер Юлия Ковальчук (channelvo_ua) на своей странице в Instagram поделилась рецептом лечо из помидоров и перца на зиму.
Ингредиенты:
- помидоры – 2 кг
- болгарский перец – 3 кг
- сахар – 1 стакан (180 г)
- растительное масло – 1 стакан (200 мл)
- каменная соль – 2 ст. л. (по вкусу)
Способ приготовления:
1. Для начала нужно помыть и смолоть помидоры через мясорубку.
2. К полученному томатному пюре добавить сахар, соль, растительное масло. Все тщательно перемешать.
3. Поставить массу на средний огонь и постоянно помешивая довести до кипения.
4. В это время почистить и порезать перец, добавить его в кипящую массу. Довести все до кипения и готовить еще 15 минут. Перец должен быть мягкий, но не распадаться.
5. За 5 минут до окончания приготовления добавить лавровые листья и горошины перца.
6. На этом этапе нужно разложить лечо в стерильные банки и закатать крышками. Готово!
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