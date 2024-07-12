Без вареного лука и лишнего жира: как приготовить вкусный суп, чтобы он понравился детям
Накормить детей супом – это задача не из простых. Больше всего малышам в этом блюде не нравятся лишний жир и отварной лук. Но эти моменты можно легко исправить, чтобы блюдо было более аппетитным.
Идея приготовления куриного супа для детей опубликована на странице фудблогера Карины Колесниченко (blw.babies) в Instagram. В составе много овощей, поэтому получится очень питательно.
Ингредиенты:
- голени куриные – 4 шт.
- половина целого начала брокколи
- половина целого начала цветной капусты
- зеленый замороженный горошек – 1 чашка
- натуральные специи
- картофель среднего размера – 4 шт.
- по желанию можно добавить консервированную кукурузу без сахара, а также натертую морковь.
Способ приготовления:
1. Куриные голени залить водой и поставить на огонь, ждать закипания.
2. Цветную капусту и брокколи разобрать на небольшие соцветия.
3. Картошку нарезать небольшими кубиками.
4. Когда курица закипит, слить воду, промыть под проточной водой и залить новой.
5. Поставить на огонь.
6. Сразу добавить картофель. После того как вода снова закипит, варить еще 10 минут.
7. Добавить остальные овощи (горох, брокколи и цветную капусту), специи по вкусу.
8. На этом этапе можно добавить соль и натертую морковь.
9. Перемешать и варить еще 10 минут.
10. При желании перед подачей можно добавить консервированную кукурузу без сахара.
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