Накормить детей супом – это задача не из простых. Больше всего малышам в этом блюде не нравятся лишний жир и отварной лук. Но эти моменты можно легко исправить, чтобы блюдо было более аппетитным.

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Идея приготовления куриного супа для детей опубликована на странице фудблогера Карины Колесниченко (blw.babies) в Instagram. В составе много овощей, поэтому получится очень питательно.

Ингредиенты:

голени куриные – 4 шт.

половина целого начала брокколи

половина целого начала цветной капусты

зеленый замороженный горошек – 1 чашка

натуральные специи

картофель среднего размера – 4 шт.

по желанию можно добавить консервированную кукурузу без сахара, а также натертую морковь.

Способ приготовления:

1. Куриные голени залить водой и поставить на огонь, ждать закипания.

2. Цветную капусту и брокколи разобрать на небольшие соцветия.

3. Картошку нарезать небольшими кубиками.

4. Когда курица закипит, слить воду, промыть под проточной водой и залить новой.

5. Поставить на огонь.

6. Сразу добавить картофель. После того как вода снова закипит, варить еще 10 минут.

7. Добавить остальные овощи (горох, брокколи и цветную капусту), специи по вкусу.

8. На этом этапе можно добавить соль и натертую морковь.

9. Перемешать и варить еще 10 минут.

10. При желании перед подачей можно добавить консервированную кукурузу без сахара.

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