Без выпечки: как приготовить вафельный торт с крекером за 20 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Без выпечки: как приготовить вафельный торт с крекером за 20 минут

Вафельный торт – это вкусный десерт родом из детства, который любят все. Готовится он элементарно, всего из нескольких ингредиентов и за 20 минут.

Фудблогер Дарья Вистовская (vistovvska_daria) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вафельного торта с крекером.

Рецепт вафельного торта с крекером

Ингредиенты:

  • вафли – 1 п

  • крекер шоколадный – 1 п

  • масло сливочное – 2-3 шт

Как из вафли приготовить торт без выпечки
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  • сливки 36%\домашняя сметана – 1 л

  • вареное сгущенное молоко – 0,5 л

  • пудра сахарная – 300 г

Способ приготовления:

1. Смешать сгущенку и масло. Подогреть на водяной бане.

Вафли для торта

2. Получившуюся массу взбить миксером.

3. Смешать сливки с пудрой. Взбить до густоты.

Торт с крекером

4. Смазать торт следующим образом: вафля, масса из сгущенки, крекер, сливочная масса и т.д.

5. Верх торта украсить по желанию, можно посыпать шоколадом.

Вафельный торт без выпечки

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