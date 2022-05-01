Вафельный торт – это вкусный десерт родом из детства, который любят все. Готовится он элементарно, всего из нескольких ингредиентов и за 20 минут.

Фудблогер Дарья Вистовская (vistovvska_daria) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вафельного торта с крекером.

Ингредиенты:

вафли – 1 п

крекер шоколадный – 1 п

масло сливочное – 2-3 шт

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сливки 36%\домашняя сметана – 1 л

вареное сгущенное молоко – 0,5 л

пудра сахарная – 300 г

Способ приготовления:

1. Смешать сгущенку и масло. Подогреть на водяной бане.

2. Получившуюся массу взбить миксером.

3. Смешать сливки с пудрой. Взбить до густоты.

4. Смазать торт следующим образом: вафля, масса из сгущенки, крекер, сливочная масса и т.д.

5. Верх торта украсить по желанию, можно посыпать шоколадом.

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