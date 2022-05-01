Без выпечки: как приготовить вафельный торт с крекером за 20 минут
Вафельный торт – это вкусный десерт родом из детства, который любят все. Готовится он элементарно, всего из нескольких ингредиентов и за 20 минут.
Фудблогер Дарья Вистовская (vistovvska_daria) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вафельного торта с крекером.
Ингредиенты:
вафли – 1 п
крекер шоколадный – 1 п
масло сливочное – 2-3 шт
сливки 36%\домашняя сметана – 1 л
вареное сгущенное молоко – 0,5 л
пудра сахарная – 300 г
Способ приготовления:
1. Смешать сгущенку и масло. Подогреть на водяной бане.
2. Получившуюся массу взбить миксером.
3. Смешать сливки с пудрой. Взбить до густоты.
4. Смазать торт следующим образом: вафля, масса из сгущенки, крекер, сливочная масса и т.д.
5. Верх торта украсить по желанию, можно посыпать шоколадом.
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