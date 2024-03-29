Без выпечки: легкий десерт из четырех ингредиентов за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Без выпечки: легкий десерт из четырех ингредиентов за 10 минут

Если вы хотите приготовить очень вкусный и легкий десерт без выпечки, идеальной основой для этого будет печенье, лаваш, а также фрукты и ягоды.

Как из йогурта приготовить вкусный десерт

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного, нежного десерта из йогурта, печенья и с фруктами.

Рецепт десерта
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Ингредиенты:

  • Йогурт – 800 г
  • Печенье к чаю – 370 г
  • Апельсин – 2 шт.
  • Банан – 3 шт.

Способ приготовления:

1. Апельсин лучше очистить от пленки и использовать только мякоть. Порежьте банан.

Бананы для десерта

2. Печенье перебейте в блендере до крошки.

Печенье для приготовления десерта

3. Выложите слоями десерт: йогурт, печенье, апельсин, йогурт, печенье, банан, сверху йогурт, печенье, йогурт и присыпьте печеньем.

Готовый десерт

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