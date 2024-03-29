Если вы хотите приготовить очень вкусный и легкий десерт без выпечки, идеальной основой для этого будет печенье, лаваш, а также фрукты и ягоды.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного, нежного десерта из йогурта, печенья и с фруктами.

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Ингредиенты:

Йогурт – 800 г

Печенье к чаю – 370 г

Апельсин – 2 шт.

Банан – 3 шт.

Способ приготовления:

1. Апельсин лучше очистить от пленки и использовать только мякоть. Порежьте банан.

2. Печенье перебейте в блендере до крошки.

3. Выложите слоями десерт: йогурт, печенье, апельсин, йогурт, печенье, банан, сверху йогурт, печенье, йогурт и присыпьте печеньем.

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