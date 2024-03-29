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Без выпечки: легкий десерт из четырех ингредиентов за 10 минут
Если вы хотите приготовить очень вкусный и легкий десерт без выпечки, идеальной основой для этого будет печенье, лаваш, а также фрукты и ягоды.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного, нежного десерта из йогурта, печенья и с фруктами.
Ингредиенты:
- Йогурт – 800 г
- Печенье к чаю – 370 г
- Апельсин – 2 шт.
- Банан – 3 шт.
Способ приготовления:
1. Апельсин лучше очистить от пленки и использовать только мякоть. Порежьте банан.
2. Печенье перебейте в блендере до крошки.
3. Выложите слоями десерт: йогурт, печенье, апельсин, йогурт, печенье, банан, сверху йогурт, печенье, йогурт и присыпьте печеньем.
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