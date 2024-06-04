Домашние десерты можно готовить не только из теста, но еще и из сметаны, желе, шоколада. Для того, чтобы десерт не имел приторный привкус, добавьте фрукты или ягоды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из сметаны, с желе и сахаром.

Ингредиенты:

Сметана – 350 г

Желе – 1 шт.

Желатин – 15 г

Сахар – 70 г

Способ приготовления:

1. Взбейте сметану с сахаром.

2. Влейте воду в желе, перемешайте.

3. Вылейте смесь в форму слоями, после поставьте в холодильник, чтобы застыл, далее вылейте желе, снова поставьте в холодильник и после вылейте еще один слой.

Готовый десерт порежьте кусками!

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