Без выпечки, яиц и теста: рецепт летнего десерта "Радуга" из желе
Домашние десерты можно готовить не только из теста, но еще и из сметаны, желе, шоколада. Для того, чтобы десерт не имел приторный привкус, добавьте фрукты или ягоды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из сметаны, с желе и сахаром.
Ингредиенты:
- Сметана – 350 г
- Желе – 1 шт.
- Желатин – 15 г
- Сахар – 70 г
Способ приготовления:
1. Взбейте сметану с сахаром.
2. Влейте воду в желе, перемешайте.
3. Вылейте смесь в форму слоями, после поставьте в холодильник, чтобы застыл, далее вылейте желе, снова поставьте в холодильник и после вылейте еще один слой.
Готовый десерт порежьте кусками!
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