Без выпечки, яиц и теста: рецепт летнего десерта "Радуга" из желе

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
60
Рецепт десерта

Домашние десерты можно готовить не только из теста, но еще и из сметаны, желе, шоколада. Для того, чтобы десерт не имел приторный привкус, добавьте фрукты или ягоды. 

Вкусный десерт из желе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из сметаны, с желе и сахаром.

Рецепт десерта

Ингредиенты:

  • Сметана – 350 г
  • Желе – 1 шт.
  • Желатин – 15 г
  • Сахар – 70 г

Способ приготовления:

1. Взбейте сметану с сахаром.

Сметана с сахаром

2. Влейте воду в желе, перемешайте.

Основа для десерта

3. Вылейте смесь в форму слоями, после поставьте в холодильник, чтобы застыл, далее вылейте желе, снова поставьте в холодильник и после вылейте еще один слой.

Приготовление десерта

Готовый десерт порежьте кусками!

Готовый десерт

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